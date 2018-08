Walldorf. (pol/gs) Unbekannte Täter sind in ein Kino in der Walldorfer Impexstraße eingebrochen und verursachten rund 10.000 Euro Sachschaden. Der Einbruch ereignete sich am Montag zwischen 2.45 und 13 Uhr.

Die Täter durchwühlten eine Privatwohnung, in der sie zwei Sonnenbrillen und mehrere Uhren im Wert von mehreren Hundert Euro erbeuteten, sowie mehrere Büroräume. Ein Tresor stellte sich nach gewaltsamen Öffnen als leer heraus.

Die Polizei Wiesloch nimmt Hinweise unter der 06222/57090 entgegen.