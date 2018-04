Dielheim. Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 11.000 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag um 18:40 Uhr in der Wieslocher Straße/Im Weissbaum ereignete. Ein 45-jähriger Autofahrer hatte laut Polizei beim Linksabbiegen in die Wieslocher Straße die Vorfahrt einer ortseinwärts fahrenden 22-jährigen Honda-Fahrerin nicht beachtet. Durch den Aufprall geriet der Honda auf die Gegenfahrbahn, wo er gegen den Mercedes eines 62-Jährigen stieß, der wegen des Unfalls bereits angehalten hatte. Die 22-Jährige und der 62-Jährige wurden leicht verletzt. (pol)