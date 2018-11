Dielheim. (pol/mün) Gegen zwei 26 und 35 Jahre alte Männer wurde Haftbefehl erlassen, weil sie in der Nacht zum heutigen Freitag in Dielheim in ein Haus und eine Gaststätte eingebrochen sein sollen. Nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft stehen die beiden Tatverdächtigen in dringendem Verdacht, gegen 4.25 Uhr erst einen misslungenen Hauseinbruch und dann einen Einbruch in eine Gaststätte verübt zu haben. Als die beiden von einer Zeugin beobachtet worden seien, hätten sie die Flucht ergriffen, heißt es in der Mitteilung der Behörden. Beide Männer wurden kurze Zeit später von den anfahrenden Streifenbesatzungen des Polizeireviers Wiesloch in der Umgebung entdeckt und festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden die beiden Beschuldigten am Freitagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Danach wurden sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.