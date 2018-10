Dielheim. (pol/mün) Schwere Verletzungen zog sich ein 21-jähriger Mann am Sonntag kurz nach 16.30 Uhr bei einem Sturz von einer Garage in Dielheim zu. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei mit seiner Freundin eine Couch über die Garage auf den Balkon gehievt.

Als der junge Mann von der Garage kletterte, stürzte er aus noch ungeklärten Gründen ab und prallte auf den Betonboden. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Mannheim eingeliefert.