St. Leon-Rot. Zuchtvögel im Wert von beinahe 2.000 Euro entwendete ein bislang noch nicht bekannter Täter in der Nacht vom vergangenen Mittwoch auf Donnerstag, 7. Juni, vom Vereinsgelände der Vogelfreunde St. Leon in der Schelmenäckerallee. Laut Polizei brach der noch nicht ermittelte Täter die Tür zum Außenbereich einer Vogelvoliere auf und versperrte mit einer Falltür die Durchflugschneise zur Innenhecke. Anschließend entwendete er 16 Kanarienvögel der Rasse Schwarz-Gelb Mosaik, darunter vier Zuchtpaare und acht Jungvögel. Außerdem verendeten durch den Diebstahl sechs zurückgelassene Jungvögel, da sich unter den Zuchtpaaren ein Elternvogel befand. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit dem Polizeiposten in St. Leon-Rot, Telefon 06227/881600, in Verbindung setzen. (pol)