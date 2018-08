St. Leon-Rot. Zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 23 Jahren bettelten am Mittwoch, 27. Februar, gegen 12.15 Uhr in der Lilienstraße. Sie gaben an wegen eines Hochwassers in ihrer Heimat Geld zu benötigen. Da dies nicht der Wahrheit entspricht, sehen die beiden Rumänen nun einer Anzeige wegen Betrugs entgegen. Zeugen und Geschädigte setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Wiesloch (06222 57090) oder dem Polizeiposten St. Leon-Rot (06227 881600) in Verbindung. (pol)