Mühlhausen. (pol/mare) Hoher Sachschaden, aber keine Verletzten sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße B 39. Gegen 8.45 Uhr wollte die Fahrerin eines VW Passat in Höhe Mühlhausen-West auf die B 39 in Richtung Wiesloch auffahren. Nach derzeitigem Kenntnisstand achtete sie dabei nicht ausreichend auf den nachfolgenden Verkehr, sodass es zum Zusammenstoß mit einem Sattelschlepper kam.

Dadurch geriet das Auto der 52-jährigen Unfallverursacherin in den Gegenverkehr, wo er mit einem VW-Transporter zusammenprallte. Verletzte waren zwar nicht zu beklagen, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Zudem war die Fahrbahn der Bundesstraße bis gegen 10.30 Uhr komplett gesperrt. Dem immer größer werdenden Verkehrschaos versuchte die Polizei zu begegnen, indem sie eine weiträumige Umleitung einrichtete.

Der Pkw sowie der Transporter mussten abgeschleppt werden, der beteiligte Lkw konnte seine Fahrt noch bis zu einem nahe gelegenen Parkplatz fortsetzen und wurde dort abgestellt.