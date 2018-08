St.Leon-Rot. Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 31. Juli, gegen 11 Uhr, auf der L 546/Hauptstraße/Roter Straße musste ein gestürzter 61-jähriger Rollerfahrer zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Polizeiangaben achtete ein 47-jähriger Fiat-Fahrer beim Einfahren in den dortigen Kreisel nicht auf den Roller-Fahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der 61-jährige eine Vollbremsung ein und kam dabei zu Fall. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er in einem Kranken-haus ambulant behandelt. Zu einer Berührung mit dem Fiat kam es nicht. Der nicht mehr fahrbereite Roller, der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro, musste abtransportiert und die mit Öl und Benzin verschmutzte Fahrbahn gereinigt werden. Beamte des Polizeipostens St. Leon-Rot unterstützten die Wieslocher Kollegen unter anderem bei der Verkehrsregelung. (pol)