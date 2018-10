St. Leon-Rot. (dpa-lsw) Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 nahe St. Leon-Rot sind am Sonntagabend gegen 20 Uhr vier Menschen teils schwer verletzt worden. Ein 61 Jahre alter Autofahrer wechselte kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf den Fahrstreifen und prallte dabei mit seinem Wagen gegen das Auto eines 31-Jährigen. Bei der Kollision erlitten der 31-Jährige und ein zehn Monate altes Kleinkind im Auto leichte Verletzungen. Eine 24-jährige Beifahrerin in dem Wagen sowie der Unfallverursacher wurden schwer verletzt. Die Fahrbahn von Mannheim in Richtung Heilbronn war am Sonntag für zwei Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Stau von bis zu acht Kilometern Länge.