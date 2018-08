St. Leon-Rot. (pol) Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A 5 bei bei Sankt Leon-Rot sind zwei Personen leicht verletzt worden. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro.



Nach Angaben der Polizei fuhr der Fahrer eines Sattelschleppers gegen 13.35 Uhr etwa zwei Kilometer vor dem Autobahnkreuz Walldorf auf einen am Stauende abbremsenden Lkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Laster in die Mittelleitplanke geschoben. Dabei wurden auch Fahrzeugteile und Teile der Schutzplanken auf die Gegenfahrbahn geschleudert.



Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Es kam zu einer kurzfristigen Vollsperrung der Autobahn. Der Verkehr Richtung Süden staute sich zeitweise auf bis zu 15 Kilometer Länge. Auch auf der Gegenspur kam es zu kilometerlangen Staus, da die Fahrbahn zunächst durch Trümmerteile blockiert war, und Schaulustige die Unfallstelle langsamer als nötig passierten.



Derzeit wird die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt. Die Fahrzeugwracks werden in Kürze abgeschleppt.



Der Verkehr Richtung Norden wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.