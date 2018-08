A 6/Wiesloch. (pol) Nach dem Verkehrsunfall am Montagvormittag, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren und zwei Personen verletzt wurden, sind die Aufräumarbeiten abgeschlossen. Derzeit (Stand: 12.15 Uhr) ist noch einer von drei Fahrstreifen wegen des Abschleppens eines Lastwagens in Richtung Mannheim gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Mannheim wird spätestens gegen 13 Uhr wieder voll befahrbar sein.

Gegen 10 Uhr war der 26-jährige Fahrer eines tschechischen Lastwagen in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs, als er rund 500 Meter vor dem Walldorfer Kreuz einen Rückstau auf dem rechten Fahrstreifen zu spät erkannte und auf einen davor bremsenden tschechischen Sattelzug prallte. Der Sattelzug wurde auf einen davor stehenden Ford Transit und der wiederum auf einen davor stehenden Sattelzug deutscher Zulassung geschoben.

Der 26-jährige Fahrer des tschechischen Lastwagens wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt und von der Wieslocher Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam er per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Alle anderen Fahrer blieben unverletzt. Eine 45-jährige Mitfahrerin im Ford Transit erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort versorgt wurden.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 70.000 Euro. Der tschechische Lastwagen und der Ford Transit mussten abgeschleppt werden. Die A 6 war zeitweise wegen der Landung des Rettungshubschraubers voll gesperrt. Der Rückstau betrug bis zu zwölf Kilometer. Der Verkehr wurde ab der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg umgeleitet.