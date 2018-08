A 6 bei Dielheim. (pol/mün) Nach dem schweren Unfall am Montagvormittag beim Walldorfer Kreuz kam es kurze Zeit später an dessen Stauende zu einem schwere Auffahrunfall. Nach Angaben der Polizei prallte gegen 10.45 Uhr der Fahrer eines rumänischen Sattelzuges in Höhe Dielheims auf einen polnischen Sattelzug, der angehalten hatte. Ein weiterer Sattelzug eines 54-jährigen Polen raste dann ungebremst in diese Unfallstelle und er verletzte sich bei dem Aufprall schwer. Nach seiner Bergung durch die Sinsheimer Feuerwehr und seiner notärztlichen Behandlung wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Alle drei Sattelzüge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 170.000 Euro. Die A 6 war an dieser Stelle für rund 45 Minuten voll gesperrt. Der Verkehr wurde anschließend auf einen Fahrstreifen und über einen angrenzenden Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Rückstau belief sich auf rund zehn Kilometer Länge. Erst gegen 14.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die A 6 in Richtung Mannheim wieder frei befahrbar.