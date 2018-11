A 5 bei Walldorf. (pol/rl) Weil ein 38-jähriger Mercedesfahrer am Dienstag beim Verlassen der Autobahn zu schnell war, kam es zum Unfall. Der Fahrer war kurz nach 16 Uhr in Richtung Karlsruhe unterwegs und war an der Anschlussstelle Wiesloch/Walldorf von der A 5 abgefahren. In der Kurve der Abfahrt kam er von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen die Leitplanken und Warnbaken. Der Sachschaden beträgt laut Polizei mehr als 5000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.