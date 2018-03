A 5 bei St. Leon-Rot. (pol/mün)

Am Freitagnachmittag erlitt ein 38 Jahre alter Lasterfahrer auf der Autobahn A 5 bei St.Leon-Rot schwere Verletzungen bei einem Auffahrunfall. Auf Höhe des Parkplatzes Lußhardt war der Verkehr in Fahrtrichtung Heidelberg ins Stocken geraten. Der Mann konnte seinen Lkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den vor im bremsenden Sattelzug auf. Dabei erlitt der 38-Jährige schwere Verletzungen und wurde im Führerhaus eingeklemmt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Während der Landung des Hubschraubers wurde die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt. Bei der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten wurde der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu 10 Kilometern Länge. Zwischenzeitlich konnte der mittlere Fahrstreifen wieder freigegeben werden, die rechte Fahrspur bleibt noch bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten, bis voraussichtlich 17.30 Uhr gesperrt.

Der Lkw war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.