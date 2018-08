St. Leon-Rot. Ein 27-jähriger VW-Fahrer verursachte am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr einen Verkehrsunfall auf der A6 am Autobahnkreuz Walldorf. Der Mann übersah laut Polizei beim Fahrbahnwechsel auf der Überleitung in Richtung Heidelberg einen 24-jährigen Ford-Fahrer, der in gleicher Richtung fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford in den Grünstreifen abgewiesen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde wie der total beschädigte Ford abgeschleppt. Personen wurden nicht verletzt. (pol)