Von Christian Beck

Sinsheim. Es ist ein Unfall, der viele Sinsheimer bis heute bewegt: Die 27-jährige Stephanie Gaa wollte die Hauptstraße überqueren, als sie vom Auto einer 84-Jährigen frontal erfasst und durch die Luft geschleudert wurde. Die Unfallverursacherin war auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen und über eine rote Ampel gefahren. Kurze Zeit später verstarb die junge Frau im Krankenhaus. Sie hinterließ zwei kleine Kinder und einen Mann. Am Sonntag jährt sich das Unglück zum zweiten Mal.

Seit sich der Unfall ereignet hat, steht die Mutter der Verstorbenen, Doris Ziegler-Gaa, in regelmäßigem Austausch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Es war ihr Wunsch, in einem Interview darzulegen, wie sich ihr Leben seitdem verändert hat. Ihre einzige Bedingung lautete: Die beiden Kinder ihrer verstorbenen Tochter sollen nicht erwähnt werden. In einem langen und emotionalen Gespräch berichtete sie, wie sie versucht, mit dem Verlust zu leben, und wie sie über die Frau denkt, die den Unfall verursacht hat.

Frau Ziegler-Gaa, wie geht es Ihnen?

Nicht so gut. Es ist seit dem Tag nichts mehr, wie es war. Ich entferne mich immer mehr von Sinsheim, obwohl es erst ein halbes Jahr vor dem Unfall meine neue Heimat geworden war.

Wie meinen Sie das?

Mein Mann und ich sind wegen meiner Tochter erst im November 2017 hierher gezogen. Wir wollten näher bei meiner Tochter und den Enkeln sein. Zudem bin ich nicht ganz gesund. Ich wollte auch in ihrer Nähe sein, damit meine Tochter dann für mich da sein kann. Auch diese Unterstützung wurde mir genommen.

Ihre Tochter wollte morgens zum Friseur, weil an diesem Tag Richtfest im neuen Haus gefeiert werden sollte.

Ja. Ich habe an diesem Vormittag auf meine 13 Monate alte Enkelin aufgepasst. Wir wollten uns nach dem Friseurtermin mit meiner Tochter in der Stadt treffen. Ich stand mit der Kleinen an der Ampel an der Kreuzung Hauptstraße/Bahnhofstraße und konnte den Tumult am Unfallort sehen. Ich wusste aber nicht, dass gerade mein Kind tödlich verunglückt ist. Um 11.30 Uhr stand dann die Polizei vor der Tür. Der Unfall war ja schon kurz vor 9 Uhr passiert. Aber sie kamen so spät, weil sie auf eine Seelsorgerin oder Pfarrerin warten mussten. Ich habe mehrfach zu einem Polizisten gesagt: "Rufen Sie doch mal im Krankenhaus an und fragen, ob sie noch lebt." Er hat immer nur den Kopf geschüttelt. Um 13.30 Uhr sind wir dann erst ins Krankenhaus.

Der Unfall hat in der Stadt großes Aufsehen erregt. Konnten Sie sich damit auseinandersetzen?

Ich habe die Akte angefordert, weil ich noch ein paar Fragen hatte. Da steht ganz klar drin, dass Steffi zwei Schritte auf den Zebrastreifen gegangen ist, dann stockt und den Kopf dreht. Es wird davon ausgegangen, dass die Frau im Auto mit 60 bis 70 Kilometern pro Stunde unterwegs war und meine Tochter ungebremst erfasst hat. Ich hoffe aus tiefstem Herzen, dass sie nichts mehr gemerkt hat. Die Frau hat meine Tochter einfach liegengelassen. Mit der zersplitterten Windschutzscheibe ist sie dann weiter durch die Innenstadt gefahren, obwohl sie nichts sehen konnte, und hat billigend in Kauf genommen, noch jemanden zu überfahren oder zu verletzen. Sie hat zu keiner Zeit gebremst. In der Dührener Straße hätte sie fast noch einen Unfall verursacht. Als ich das alles gelesen habe, habe ich zwei Stunden lang nur geweint.

Viele Leser haben uns gefragt, wie der Gerichtsprozess verlaufen ist.

Es gab meines Wissens keine Gerichtsverhandlung. Soweit ich es erfahren habe, wurde ein Strafbefehl mit dem Mindeststrafmaß ausgestellt. Aber sie musste nicht ins Gefängnis, ich vermute, wegen ihres hohen Alters. Außerdem musste sie eine Geldstrafe zahlen.

Wie denken Sie darüber?

Ich hatte eine heftige Diskussion mit dem Staatsanwalt. Ich finde es sehr ungerecht, egal wie alt die Frau ist. Ihr ist ja im Endeffekt gar nichts passiert. Bei uns wurden mehrere Familien zerstört und müssen mit dem Verlust leben lernen.

Gab es Kontakt zwischen Ihnen und der Unfallverursacherin?

Nein. Das geht auch nicht. Ich bin nicht hasserfüllt. Das bringt mich auch nicht weiter. Aber ich weiß wirklich nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich sie sehe. Ich möchte sie nicht sehen, sonst bekomme ich die Frau nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe genug mit dem Verlust meiner Tochter zu kämpfen.

Hat sich die Frau nicht gemeldet?

Ihr Mann hat Steffis Schwiegervater einen Brief überreicht, für meinen Schwiegersohn. Ich weiß bis heute nicht, ob er ihn je gelesen hat.

Was denken Sie über die Unfallverursacherin?

Viele haben über sie gesagt: "Die arme Frau, die wird ihres Lebens auch nicht mehr froh." Aber was wollen die Leute denn hören? Soll ich die Frau bemitleiden? Klar, ist das für sie wohl auch nicht einfach, das weiß ich selbst. Aber ich habe kein Mitleid. Ich hege aber auch keinen Groll oder Hass gegen sie.

Ist für Sie der rechtliche Aspekt abgeschlossen?

Nein.

Wie gehen Sie mit dem Verlust Ihrer Tochter um?

Ich bin seitdem sehr viel unterwegs. Ich flüchte, weil mich so viel an sie erinnert. Ich meide die Kreuzung, an der der Unfall passiert ist, so gut es geht. Da muss ich immer daran denken, dass das ihr letzter Weg auf Erden war. Ich habe die ersten Monate kaum gegessen, habe über 20 Kilo abgenommen. Ich kann seit dem Tod meiner Tochter nur noch ganz schlecht einschlafen, durchschlafen kann ich auch nicht. Ich habe meine Heimat verloren, meine Bodenhaftung. Ich bin nicht mehr gefestigt. Durch das Ereignis ist alles aus den Fugen geraten. Das wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht.

Wie würden Sie das Verhältnis zu Ihrer Tochter beschreiben?

Sie war ja mein einziges Kind. Und das Mutter-Tochter-Verhältnis ist einfach ein besonderes. Sie war sehr lebendig und kommunikativ. Wir waren sehr offen miteinander und haben uns alles erzählt. Das wurde mir alles genommen. Ich habe mein ganzes Leben nach meinem Kind ausgerichtet. Ich bin nur halbtags arbeiten gegangen. Dann haben mein Mann und ich das Haus verkauft und sind hierher gezogen. Ich habe als Mutter so viel Kraft aufgebracht, um ihr den Weg zu ebnen, wie jede Mutter das macht. Sie wurde unnötigerweise aus meinem Leben gerissen. Ich würde alles dafür tun, dass sie wieder da wäre.

Weshalb möchten Sie mir das alles erzählen?

Ich will nicht, dass die Leute über mich denken: "Ach, die arme Frau!" Mir geht es um die Ungerechtigkeit, die passiert ist. Ich will, dass das nicht einfach so stehen bleibt. Ich bin überzeugt: Wenn mir das passiert wäre, hätte meine Tochter das gleiche getan.

Haben Sie Personen, die Ihnen beistehen?

Meine Verwandten leben alle weit weg. Ich muss weite Wege in Kauf nehmen, um Trost zu finden.

Haben Sie sich professionelle Unterstützung geholt?

Schon vor dem Unfall war ich in der psychologischen Betreuung – wegen meiner schweren Erkrankung. Als der Unfall passierte, bin ich dann noch engmaschiger hin. Ich war inzwischen auch in einer Reha-Maßnahme mit Trauerbewältigung. Die Fachkräfte haben mir gesagt: Das kann alles erst in zwei, drei Jahren richtig bewältigt werden.

Stimmt das?

Ich merke: Je länger sie tot ist, umso schlimmer wird es. Der Zeitraum, seit sie nicht mehr da ist, wird immer größer. Die Sehnsucht nach meinem Kind wird immer stärker. Es kommt wohl die Zeit, bei der ich nicht immer gleich in Tränen ausbreche. Aber im Moment ist es furchtbar. Und da kann mir auch niemand helfen. Mein besonderer Dank gilt aber meinem Schwiegersohn und dessen Eltern, der Familie Laumann-Lipp. Wir alle zusammen konnten dafür sorgen, dass die Kinder bis zum heutigen Tag fröhlich geblieben sind – trotz Verlust ihrer Mama.