Zuzenhausen. (bs) Was da auf dem Ratstisch des Bürgersaales lag, übertraf alles, was die Gemeinderäte bisher zu beschließen hatten. Der Entwurf des Haushaltsplans 2018 von Kämmerer Dieter Neuberger schlägt alle Rekorde. Mit 10,2 Millionen Euro reißt das Haushaltsvolumen erstmals die Zehn-Millionen-Marke. Der Vermögenshaushalt ist mit 3 Millionen Euro ebenfalls Rekord in der Gemeindegeschichte. Dabei bleiben alle Steuersätze unverändert. Alle Investitionen werden ohne Kredite aus den Rücklagen finanziert.

Die Ursachen der sehr liquiden Kassenlage liegen in den seit Jahren stabilen Einnahmen und vor allem in den konstant hohen Gewerbesteuereinnahmen. Mit einer Gewerbesteuer von 1,3 Millionen Euro rechnet das Rathaus im Jahr 2018. "Mit großer Zurückhaltung", erklärt Bürgermeister Dieter Steinbrenner, denn 2017 sind Vorauszahlungen von 1,8 Millionen eingegangen. Aber das Etatjahr 2004 ist und bleibt das Trauma für Schultes und Räte: Gewerbesteuereinnahmen von 400.000 Euro waren damals im Etat erwartet worden. Bis Jahresschluss 2004 musste die Gemeinde allerdings 800.000 Euro Gewerbesteuer zurückzahlen und hatte plötzlich ein Loch von 1,2 Millionen in der Kasse.

Also spart der Gemeinderat für alle Investitionen seitdem erst mal an, um dann aus einer Rücklage investieren zu können. Rund drei Millionen Euro hat die Gemeinde mit Beginn des Jahres 2018 auf der hohen Kante. Am Ende des Jahres sollen es noch 949.000 Euro sein. Dafür soll die Gemeinde rund 1,3 Millionen für Erwerb und Erschließung der Grundstücke im Neubaugebiet "Zehn Morgen" investieren, für 750.000 Euro Kanal und Straße Rechgasse und Brunnengasse sanieren, für 216.000 Euro den Wirtschaftsweg Steinig und Abschnitte der Wirtschaftswege Wingertshäusel, Schlettich und Mühlweg erneuern, für rund 426.000 Euro ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr erwerben, für 326.000 das ehemalige Gasthaus "Zum Wiesengrund" in ein Mehrfamilienwohnhaus umbauen und 100.000 Euro in die Breitbandverkabelung investieren. Um nur mal die großen "Brocken" zu nennen.

Von der Verwaltung des Rathauses, der Aufrüstung des Bauhofes, dem Kindergarten "Kinderreich" bis zur Dorfsanierung sind weitere Investitionen gestreut. "Ein ambitioniertes Programm für die Verwaltung", fanden die Gemeinderäte einhellig. Als solide finanziert beschrieb Kämmerer Dieter Neuberger das Zahlenwerk und verwies nüchtern auf das Kreisranking der Gemeindefinanzen. Nur die Gemeinden Sandhausen und Walldorf seien einschließlich Eigenbetriebe wie Zuzenhausen schuldenfrei. Und bei der Rücklage läge bezogen auf die Einwohnerzahl Zuzenhausen auf Platz 2 hinter Nussloch.

Der Etat soll noch vor Weihnachten verabschiedet werden, letztmals mit Bürgermeister Dieter Steinbrenner und letztmals in der kameralen Haushaltsführung. Ab 2019 wird Kämmerer Dieter Neuberger den Haushalt erstmals in der Doppik, dem neuen kommunalen Finanzmanagement führen. Noch ein historischer Moment für die Gemeinderäte.