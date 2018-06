Zuzenhausen. (abc/bs) "Zuzenhausen an der Elsenz, Heimatdorf im Badner Land, liegt so schön im grünen Tale, nahe an des Waldes Rand", heißt es in der ersten Strophe des Heimatliedes, mit dem Ludwig Bald seiner Heimatgemeinde vor 65 Jahren ein musikalisches Denkmal gesetzt hat. Der Vers wird gerne und inbrünstig bei dörflichen Veranstaltungen geschmettert - und zieret nun ein Kunstwerk an der Elsenzbrücke in der Dorfmitte. "Das war mal ein Kabelträger unseres Energieversorgers", lüftete Bürgermeister Dieter Steinbrenner für die RNZ das Geheimnis des ungewöhnlichen Recyclings für einen sechskantigen Stahlmast, der seit einiger Zeit nutzlos im Dorf herumstand.

Der alte Mast sollte eigentlich demontiert werden: "Lasst ihn mal stehen", signalisierte der Gemeinderat dem Energieversorger "Süwag" und beauftragte den Designer Markus Fuchs aus Baiertal mit dem Entwurf eines Gestaltungskonzeptes. Beim Rathaus und der Häuselgrundschule, der Aussegnungshalle und dem Kindergarten hatte Fuchs bereits dafür gesorgt, dass sich der Gemeinderat in Geschmacksfragen nicht verhedderte.

Der Designer präsentierte drei Vorschläge für die Gestaltung, wobei sich die Bürgervertretung schnell auf die Version mit dem Heimatlied einigte - vor der Reminiszenz an die "Briggehossler" und an eine Darstellung lokal bedeutsamer Geschichtsdaten. Ein Metallband soll sich schwungvoll um den Mast ranken, auf welchem der Text des Liedes gelasert ist, lautete die Vorgabe - ein technisch durchaus anspruchsvolle Aufgabe für den Baiertaler, der denn auch ein gutes Jahr brauchte um die Idee in die Realität umzusetzen.

So entstand schließlich jene Skulptur mit dem Stahlmast im Mittelpunkt, um den sich ein Metallband mit dem Text der ersten und vierten Strophe des Heimatliedes rankt. Das komplette Kunstwerk ist mit einer Rostschicht überzogen - genau wie eine daneben angebrachte Tafel, auf der alle vier Strophen des Heimatliedes zu lesen sind.

Ein weiteres Metallschild mit Hinweisen auf die bei Eppingen-Elsenz entspringende und nach 53 Kilometern bei Neckargemünd in den Neckar mündende Elsenz komplettiert das Ensemble, von dem der Bürgermeister hellauf begeistert ist. "Jetzt hat unser Heimatlied im Ort und im Alltag endlich die gebührende Präsenz", lobte Dieter Steinbrenner das Endergebnis und hofft, dass bei diversen Feierlichkeiten im Ort künftig noch mehr Menschen das Heimatlied mitsingen können.