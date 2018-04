Von Tim Kegel

Sinsheim. Zahlreiche größere Straßenbauvorhaben stehen in den kommenden Monaten rund um Sinsheim an, teilweise in kurzen zeitlichen Abständen. Parallel dazu rückt die Baustelle des A 6-Ausbaus immer näher ans städtische Gebiet heran. Kritiker dieser Häufung an Projekten sehen bereits den Verkehrskollaps auf den nördlichen Kraichgau zurollen. Auf Nachfrage der RNZ gaben Planer des Regierungspräsidiums (RP) jetzt einen Überblick:

> Vollsperrung am Steinsfurter Kreisverkehr: Der Kreisverkehr am Ortseingang von Steinsfurt, vielen als "Linus-Barth-Kreisel" bekannt, wird über Pfingsten saniert und voll gesperrt. Mit der, so wörtlich "Hau-Ruck-Aktion", die ab Freitag, 18., bis Pfingstmontag, 21. Mai in nur vier Tagen durchgezogen werden soll, wolle man der angespannten Verkehrssituation rund um Sinsheim Rechnung tragen, sagte Peter Siepe, Leiter im Heidelberger Baureferat des RP Karlsruhe. Der Kreisverkehr, der bei Autobahnstau den durch die Steinsfurter Ortsdurchfahrt in Richtung Rohrbach/Sinsheim oder der Neulandstraße rollenden Ausweichverkehr aufnimmt, habe Schaden genommen. Die Umleitung laufe auf der L 550 über Weiler und Reihen.

> Sanierung der B 39 zwischen Rohrbach und Steinsfurt: Direkt im Anschluss an die Sanierung des Steinsfurter Kreisels - geplant ist die Zeit zwischen 21. Mai und voraussichtlich 6. Juni - sollen der Fahrbahnbelag auf der B 39 zwischen Rohrbach und Steinsfurt, vereinzelt auch Bordsteine des parallel verlaufenden Rad- und Fußwegs instandgesetzt werden. Derzeit liefen Detailplanungen zur Verkehrsführung während der Sanierungsphase, voraussichtlich werde auch hier - zumindest phasenweise - voll gesperrt. Dies sei auch der Kürze der Zeit geschuldet, in der man die Arbeiten vornehmen müsse, sagte Peter Siepe.

> Weitere Straßensanierungen: Ebenfalls im Juni beginnt die mit einer Dauer von 18 Monaten terminierte Sanierung der Ortsdurchfahrt von Waldangelloch. Auch bei diesem Projekt wird der überörtliche Verkehr von Angelbachtal über Östringen, Eichelberg und Hilsbach beziehungsweise Angelbachtal, Dühren, Sinsheim und Weiler umgeleitet. Momentan für August/September dieses Jahrs terminiert ist auch die Erneuerung der Fahrbahndecke in weiten Teilen der Ortsdurchfahrt von Angelbachtal-Eichtersheim. Noch nicht genau fest stehen die Termine für die Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Eichtersheim und Mühlhausen sowie zwischen Zuzenhausen und Meckesheim, die voraussichtlich frühestens im Herbst an der Reihe sind. Eher 2019 als 2018 wird es auch bei der Sanierung der Fahrbahn zwischen Reihen und Ittlingen, eines wichtigen Autobahnzubringers. Detaillösungen "wie die Umleitungsstrecke des Schwerverkehrs" würden gerade erarbeitet. In weitere Ferne rücke Teil zwei der Sanierung der Steinsfurter Ortsdurchfahrt: Diese habe "momentan keine Priorität".

> Brückensanierung verzögert sich: Überraschend in die Ferne rückt die eigentlich ebenfalls für Mai bis Juli angesetzte Bauwerkssanierung der Waidbachtalbrücke zwischen Sinsheim und der Waibstadter Höhe. Die Arbeiten wurden auf einen noch nicht näher genannten Zeitpunkt im frühen kommenden Jahr verschoben. Bereits jetzt hätten umfangreiche Prüf- und Stützarbeiten an dem Bauwerk stattgefunden. Es sei zwar sanierungsbedürftig, aber "zu jeder Zeit sicher", sagt Peter Siepe. Die "Ad-hoc-Entscheidung" sei auch vor dem Hintergrund der vielen Baumaßnahmen rund um Sinsheim sowie mehrere Dutzend weiterer im Regierungsbezirk gefallen. Unklar ist noch, ob die Waidbachtalbrücke bei ihrer Sanierung voll gesperrt werden muss oder ob der Verkehr mit einer Ampelregelung einspurig rollen kann.