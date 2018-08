Marcus Schilling zeigt einen der Dämme, mit denen der Biber den Forellenbach in mehreren Stufen eingestaut hat und sich so sein Gewässer nach eigener Fasson errichtet. Fotos: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Reichartshausen. Der Biber liebt langsam fließende Gewässer - so wie den Forellenbach in der Centgemeinde, der jetzt noch langsamer fließt, seit ihn ein möglicherweise ziemlich stattlicher Vertreter dieser Spezies mit mehreren kompliziert errichteten Dämmen in seinem natürlichen Fluss behinderte. Der Biber schleppte Stängel vom nahe gelegenen Maisacker sowie Weizenstroh an und dichtete seine Dämme damit elegant ab. Sein Baumaterial beförderte er über eine selbst gebaute "Rutsche" am Ufer.

Er schichtete das Holz für seine Bauwerke in Fließrichtung des Wassers auf, so dass es sich durch die Wasserbewegung verkantete und damit eine stabile Konstruktion hergibt. Gut geplant und nach ausgeklügelten statischen Berechnungen gebaut, könnte man meinen. Marcus Schilling, Landschaftsgärtner aus Reicharthausen, hat die kunstvollen Bauwerke beim Mähen auf seinem Wiesengrundstück an der Pumpstation bei der Centbrücke entdeckt. Die Schneisen, die der Biber in den Maisacker geschlagen hat, waren bereits letztes Jahr deutlich sichtbar. Tabula rasa. "Da war alles komplett weg", so Schilling. Die Schleifspuren führen direkt an den Bach. Eigentlich war Schilling auf der Pirsch nach den Verwüstungen, die die Wildschweine in Wald und Flur hinterlassen haben - und entdeckte dabei die Schäden, die der Biber, vielleicht sogar ein Biberpaar, hinterlassen hatte. Unübersehbar auch die säuberlichen Spuren, die er an den Baumstämmen angerichtet hat.

In die Bäume am Ufer hat das Nagetier eine "Sanduhr" genagt. Fotos: Christiane Barth

Seine Dämme hat er in mehreren Etappen gebaut, die den Forellenbach stufenförmig einstauen. Staustufen also nach dem Bauplan des größten Nagetiers Deutschlands, der beharrlich daran arbeitet, künstliche Teiche zu errichten. Biber sind schlau: Sie können ihre Dämme sogar öffnen, um Hochwasser rascher ablaufen zu lassen und das Bauwerk aus Holz und Feldfrüchten so zu schützen. Damit regulieren sie den Wasserstand "ihres" Gewässerbereiches und stellen sicher, dass auch empfindlichere Wasserpflanzen im Teich gedeihen, die vom Pflanzenfresser dann genüsslich verspeist werden.

Dass der Forellenbach sowie die umliegende Landschaft die ausgeklügelte Flurbereinigung und die Neuordnung des Wasserrechts bislang schadlos überstanden haben, ist dem tiefen Bachbett geschuldet. "Wenn es flacher wäre, dann wären die Flächen ringsum bereits durchnässt," erklärt Marcus Schilling. Manche Kulturen reagieren jedoch empfindlich auf Staunässe.

Der Naturschützer hält es einerseits für ein sehr gutes Zeichen, dass in der Region wieder vermehrt Biber heimisch werden - auch ein Zeichen für die gute Wasserqualität. Andererseits jedoch sind die Schäden, die dieser anrichtet, nicht unerheblich. Er ringelt die Weide, nagt aus der Esche eine "Sanduhr", bis diese nachgibt und fällt, eine Erle hat der tierische "Bildhauer" derzeit in Bearbeitung. Die Äste am Ufer sind exakt durchtrennt, wie mit der Säge gekappt.

Über diese selbst gebaute "Rutsche" gleitet das Tier elegant in den Bach. Fotos: Christiane Barth

Der Biber ist dämmerungs- und nachtaktiv. Ihn also am Tage zu erspähen, gar seinen Bau auszumachen, ist also schwierig. Schilling weiß: "Früher war der Biber eine willkommene Nahrungsquelle in der Fastenzeit." Da er vorwiegend im Wasser lebt und sein schuppiger Schwanz an einen Fisch erinnert, beschloss das Konstanzer Konzil, das von 1414 bis 1418 tagte: "Biber, Dachs, Otter - alles genug". Der Jesuitenpater Charlevoix soll noch 1754 über den Biber gesagt haben, dass sein Fleisch während der Fastenzeit gegessen werden dürfe.

Damals hielt man so die Bestände in Schach. Heute steht der Biber unter Naturschutz - schon deshalb dürfte man heute kaum noch an einen solchen Braten kommen. Allenfalls durch seine Fraßspuren riechen Naturschützer den lebenden Braten schon von weitem.