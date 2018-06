Von Tim Kegel

Sinsheim-Hasselbach. Das Warten hat ein Ende. Sinsheims kleinster Stadtteil hat wieder ein Feuerwehrhaus. Und dieses war am Sonntag der Ort im Stadtgebiet, an dem man gewesen sein musste. Die Einweihung des Zweckbaus am Ortsrand geriet zum Volksfest - und zum schlagkräftigen Beweis für den enormen Stellenwert der Feuerwehr im 300-Seelen-Dörflein.

Die Vorgeschichte - fast schon ein Komödienstoff: Vor dem Einfahren ins ehemalige Feuerwehrhaus - es habe sich hierbei eigentlich "um eine bessere Garage" gehandelt - mussten die Außenspiegel des Einsatzfahrzeugs eingeklappt werden. Schwierig, wenn nicht sogar fast unmöglich sei es gewesen, neue Löschfahrzeuge anzuschaffen, und im Ort kursieren Anekdoten dazu, was so alles zwischen den Nachbarwehren hin und her getauscht und umgeparkt werden musste. Und hatten manche zu lange die Schulungsräume benutzt, bekamen sie Atemprobleme oder Husten, wie Ortsvorsteherin Ulrike Bauer schildert: Es gab im Haus ein Problem mit Schimmel.

Der Zweckbau am Ortsrand hat im Dorfleben einen besonderen Stellenwert, auch für die Jugendarbeit.

Seit den Jahren 2007/2008 habe man an neuen Räumen geplant, die Entwürfe für den nach modernen Standards und in wohnlichem Rot-Grün-Anstrich gehaltenen Bau stammen von Planern der Stadtverwaltung. Inzwischen ist alles frisch; das frühere "Lagerhaus", wo das örtliche Vieh gewogen wurde, riss man ab, baute neu für rund 650.000 Euro, erhielt einen Landeszuschuss von rund 120.000 Euro.

Kommandantin Roswitha Guschl hat zwölf junge Leute in der Wehr.

Viel Geld für einen derart kleinen Ortsteil? Auch die Ortsvorsteherin sagte am Sonntag halbernst, man habe zwischenzeitlich "Angst gehabt, die Stadthalle nicht mehr bezahlen zu können, weil es in Hasselbach so teuer wird." Der Baugrund sei kein einfacher gewesen. Aber wenn man dessen Einwohnerzahl zugrunde lege, habe Hasselbach "die stärkste Wehr im Stadtgebiet". Und wenn Kommandantin Rosi Guschl von zwölf Jugendlichen, sechs Mitgliedern der Altersmannschaft und 16 aktiven Feuerwehrleuten spricht, dann sind das durchaus eindrucksvolle Zahlen.

Musik kam vom Musikverein Ehrstädt/Hasselbach.

Das findet auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Die Feuerwehr sei in einem kleinen und abgeschiedenen Ort, wie Hasselbach einer ist, ein umso mehr verbindendes Element, habe "einen hohen Stellenwert" in den Familien, in der Jugendarbeit, bei Aktivitäten im Ort, als Helfer, Retter und auch als Freizeitinstitution. "Die Abteilungen in den Stadtteilen", bekräftigte Albrecht in Hasselbach wiederholt, sollten auch aus Gründen wie diesen "nie in Frage gestellt werden." Im Brandfall ist die Feuerwehr Hasselbach zunächst fürs Dörflein tätig, gemeinsam mit den Wehren Ehrstädt und Adersbach auch für die umliegenden Orte, je nach Schwere des Einsatzes.

Auch für das leibliche Wohl war natürlich gesorgt.

Und nicht zu vergessen, wie OB Albrecht sagt: "Feuerwehren und Musikvereine wissen, wie man die besten Festchen feiert." Gemeinsam mit Michael Mack von der Heidelberger-Brauerei - vorgestellt als "neuer Hauptsponsor der Landesheimattage 2020" - und der Kommandantin stach er das Freibierfass an. Der Musikverein Ehrstädt-Hasselbach spielte schmissige Märsche. Weit über 500 Gäste, darunter Abordnungen sämtlicher Feuerwehren der Nachbargemeinden, schauten vorbei.