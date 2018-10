Zaisenhausen. (fst) Gestiegene Steuereinnahmen und geringere Ausgaben als erwartet lassen die Finanzen der Gemeinde besser dastehen als kalkuliert. Und die Kommune bleibt schuldenfrei. Das sind die wesentlichen Erkenntnisse der Jahresrechnung 2017, die jetzt dem Gemeinderat vorlag.

Kämmerer Gerd Weißert erläuterte die Details des 5,8 Millionen Euro umfassenden Etats. Ursache für das gute Ergebnis waren insbesondere die auf 674.000 Euro gestiegenen Steuereinnahmen und der Einkommensteueranteil, der auf 940.000 Euro kletterte. Außerdem verringerten sich die Ausgaben für das Klimaschutzprogramm um 53.000 Euro. Allerdings werden deswegen Folgekosten in den nächsten Jahren auflaufen.

Weißert erklärte, dass im Vermögenshaushalt nur etwa 43 Prozent der veranlagten 3,4 Millionen Euro ausgegeben worden seien, weil insbesondere der Ausbau der Brunnenstraße, Umbau des Kindergartens, der Grunderwerb, Sanierung des Bahnhofs und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED erst später kassenwirksam würden.

Investiert wurde hauptsächlich in die Brunnenstraße, in das Baugebiet Gochsheimer Pfad II und in den Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr. Im Vermögenshaushalt entstand ein Überschuss von 38.600 Euro, der der Rücklage zugeführt wurde. Geplant war eine Entnahme von 500.000 Euro.

Die allgemeine Rücklage hat am Jahresende einen Bestand von 825.771 Euro und liegt weit über dem gesetzlich geforderten Betrag. Weißert ergänzte, dass die Gemeinde im Jahr 2017 schuldenfrei war, nachdem die letzte Rate eines Kredits zurückbezahlt wurde.

Bürgermeisterin Cathrin Wöhrle war mit dem Ergebnis sehr zufrieden, das besser als erwartet ausgefallen ist, da einiges bewegt wurde. Fraktionssprecher der Bürgerliste Hartmut Hensgen, war über das Ergebnis sehr erfreut, vor allem weil etwa die Hälfte der Maßnahmen bereits 2017 abgerechnet worden sei und die Gemeinde schuldenfrei sei.

Er führte weiter aus, dass es erfreulich sei, dass die Gemeinde Zaisenhausen vom Interkommunalen Gewerbegebiet "Kreuzgärten Oberderdingen" 43.000 Euro an Gewerbesteuer erhalten habe.

Die Jahresrechnung wurde bei einer Gegenstimme von Gemeinderat Thomas Dürrwächter beschlossen.