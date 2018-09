Zaisenhausen. (fst) Wegen der frühen Obst- und Weintraubenernte hat der Kelterbetrieb in der Gemeindekelter in Zaisenhausen zwei Wochen früher begonnen als in den Vorjahren. Genutzt wird die Kelter nicht nur von Einheimischen; es kommen auch Nutzer aus umliegenden Orten, informierte Keltermeister Thomas Lampert, da in einigen Gemeinden der Kelterbetrieb eingestellt wurde.

Die im Jahre 1838 aus Sandsteinen erbaute Gemeindekelter am Ortsausgang in Richtung Kraichtal-Gochsheim steht unter Denkmalschutz und verfügt über zwei Pressen. Die ältere wurde vor Jahrzehnten von der Eppinger Firma Dieffenbacher gebaut. Mit der etwas jüngeren hydraulischen Presse der Firma Amos wird der Saft aus den Äpfeln und Birnen gepresst und von den Mostliebhabern in Fässern gelagert. Nach der Vergärung entsteht der heute noch beliebte Most.

Vor dem eigentlichen Kelterprozess wird das Obst maschinell gewaschen und gemahlen. Die Maische kommt anschließend in einen mit Spezialtuch ausgelegten Rahmen. Zehn solche Rahmen können gleichzeitig gepresst werden. Aus einem Zentner Obst werden etwa 32 Liter Saft gewonnen werden, erklärte Keltermeister Lampert, der das Amt bereits seit 18 Jahren im Nebenberuf ausübt. Daher kennt er die Anlage auch aus dem Effeff und kann kleinere technische Schäden sofort beheben.

Mit der größeren und älteren Presse wurden noch vor einigen Jahren nur Weintrauben gepresst. Sie kommt allerdings nicht mehr zum Einsatz, da nur noch wenige Hobbywinzer für ihren "Haustrunk" die Kelter in Anspruch nehmen. Deshalb werden auf der etwas kleineren Presse während der Saison, die voraussichtlich bis Mitte Oktober dauern wird, montags, dienstags und donnerstags Weintrauben und freitags und samstags Äpfel und Birnen je nach Anmeldung gekeltert.

Der Kelterbetrieb ist auch für die Kinder der Grundschule sehr interessant. In den vergangenen Jahren, wenn auf dem Stundenplan des Unterrichtsfachs Heimat- und Sachkunde das Thema "Apfelverwertung" stand, sammelten die Kinder Äpfel, brachten sie zur Kelter und sahen erstaunt zu, wie aus den Äpfeln der Süßmost entstand, der sofort verkostet wurde. Laut Angabe der Schule ist in diesem Jahr solch eine solche Aktion allerdings nicht vorgesehen.

Bürgermeisterin Cathrin Wöhrle sprach sich dafür aus, dass der Kelterbetrieb in Zaisenhausen aufrecht erhalten bleiben soll. Es sei ökologisch sinnvoll, dass das örtliche Obst verwertet wird, weshalb auch auf eine Gebührenerhöhung pro Rahmen verzichtet wird. Die Gebühr beträgt derzeit 3,50 Euro pro Rahmen für Obst und Weintrauben.