Am Elsenzer Ortsrand soll das Baugebiet „Wolfsgasse II“ entstehen. Bislang waren hier rund 40 Grundstücke für freistehende Einzelhäuser angedacht. Nun aber sollen die Grundstücke kleiner werden, damit mehr Häuser gebaut werden können. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Rund 40 Grundstücke waren bislang im künftigen Neubaugebiet "Wolfsgasse II" geplant. Nun aber soll die Zahl der Bauplätze erheblich steigen: Durch neue Grundstückszuschnitte hält Stadtplaner Simon Frenger nun die Zahl "53 plus x" für möglich. Der Technik-Ausschuss des Gemeinderats billigte die Änderungen des städtebaulichen Entwurfs am Dienstag nicht nur einstimmig, sondern regte darüber hinaus noch an, den Bau von Fotovoltaikanlagen verbindlich vorzuschreiben.

"Das wäre ein Signal nach außen", sagte Grünen-Stadtrat Peter Wieser – nämlich dafür, dass auch auf dem flachen Land der Flächenverbrauch pro Neubau verringert und das Thema Klimaschutz städteplanerisch angegangen wird. Der Nebeneffekt: Durch die geringere Größe werden die Grundstücke für einige Bauherren wohl überhaupt erst bezahlbar. Schon als die Stadt kurz vor Ende des vergangenen Jahres das Bebauungsplanverfahren wegen einer drohenden Gesetzesänderung noch eilends auf den Weg gebracht hatte, war im Gemeinderat Kritik an den vorgesehenen Grundstücksgrößen von bis zu 1000 Quadratmeter Fläche laut geworden.

Darauf hat die Verwaltung jetzt reagiert: Die Mehrzahl der Bauplätze soll nun mit Größen von 550 bis 800 Quadratmeter auf den Markt kommen. Außerdem soll nicht nur der Bau von freistehenden Einzelhäusern, wie in der "Wolfsgasse", sondern auch von Doppelhaushälften oder Hausgruppen erlaubt sein. An der Gesamtgröße von 3,4 Hektar ändert sich hingegen nichts. Nachteil: Mehr Bauplätze bedeutet auch mehr Bewohner und damit mehr Fahrzeuge, die nicht alle in Garagen oder Carports unterkommen werden.

Das Neubaugaugebiet, das sich am nordöstlichen Ortsrand wie ein umgedrehter Stiefel an die bereits komplett bebaute "Wolfsgasse" schmiegt, befindet sich bis auf zwei Grundstücke im Eigentum der Stadt. Das erleichtert nicht nur die Planung allgemein, sondern garantiert auch die von der Verwaltung angestrebte "größtmögliche Flexibilität" bei der künftigen Bebauung. Nach welchen Kriterien und zu welchem Preis die Grundstücke später auf den Markt kommen, ist allerdings noch nicht geklärt. Erst wenn die Kosten für die Erschließung feststehen, will der Gemeinderat einen Quadratmeterpreis festlegen.

Der neue, nun maßgeschneiderte Wolfsgassen-"Stiefel" könnte aber auch in weiterer Hinsicht Modellcharakter haben: Grundsätzlich signalisierten fast alle Ausschussmitglieder ihre Bereitschaft, den künftigen Bauherren hier Fotovoltaikanlagen vorzuschreiben. Und auch eine gemeinschaftliche Energieversorgung für das Gebiet existiert zumindest als Idee. Während Reinhard Keller (CDU) und Steffen Gomer (FBW) vor zu vielen Vorschriften warnten, wertete Wieser die Planung als "Gebot der Zeit". Hartmut Kächele forderte gar Grundsatzentscheidungen zu Fotovoltaikanlagen in allen künftigen Baugebieten und zur generellen Preisgestaltung.

Eigentlich müsse man dies gar nicht festsetzen, äußerte sich Bürgermeister Peter Thalmann, denn: "Um Solarzellen kommt heute keiner mehr rum." Es gebe kein vernünftiges Argument dagegen, aber es gebe durchaus Probleme, die Kriterien für Vorschriften festzulegen. Ob eine Leistung der Anlage oder ein bestimmter Prozentsatz der Dachfläche der Weisheit letzter Schluss wären, daran äußerte auch Stadtplaner Frenger Zweifel.

Dem von Wieser angeregten Geschosswohnungsbau erteilten sowohl Thalmann als auch Frenger eine Absage: Das sei in Elsenz nicht der Grundtypus der Bebauung.