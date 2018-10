Von Tim Kegel

Sinsheim. Nervenkitzel an der Großbaustelle: Es war ein Akt von höchster Präzision, verbunden mit einem immensen logistischen Aufwand. Auf dem Gelände in der Muthstraße, auf dem gerade der Gebäudekomplex des Wohnquartiers Elsenz Mitte entsteht, wurde am Samstag ein Kran getauscht.

Die Aktion begann im Morgengrauen, dauerte bis zum Nachmittag. Ausgewechselt wurde nicht der gesamte Kran, sondern ein rund 40 Meter langer Ausleger des so genannten mittelschweren Obendreherkrans. Hierzu musste auch die Spitzeneinheit, in der die Motoren sitzen und an welcher die Führerbrücke hängt, getauscht werden. Schwierigkeit dabei: Der Umbau musste bei laufendem Baustellenbetrieb erledigt werden. Zwischen 40 und 50 Mann sind im Moment an der Ecke Muth-/Dührener Straße zugange.

Am Samstag kam nun ein Team von speziell ausgebildeten Kranmonteuren zum Einsatz. Ihre Arbeit fand in schwindelerregender Höhe statt. Der Kran, der an der Muthstraße steht, ist mit einer Höhe von rund 48 Metern am Drehkreuz der höhere von derzeit zwei Kranen auf dem Gelände. Weitere rund sechs Meter kommen durch das massive Spitzenelement hinzu.

Höhenmonteure leisteten Präzisionsarbeit. Fotos: Tim Kegel

Der Ausleger-Tausch war von vornherein vorgesehen; die Tätigkeiten und baulichen Abläufe in der Baugrube wurden um die Aktion regelrecht "herum geplant": Ein Autokran musste auf dem Gelände Platz finden, ebenso der frühere und der künftige Ausleger. Auch Steffen Haas, Bauleiter der Heidelberger "Ing-Team" und ein gebürtiger Hüffenhardter, war vor Ort; der erfahrene Planer konnte sich der Faszination, die von der Höhenaktion ausging, nicht ganz entziehen: "Das geht schon flott." Zahlreiche Schaulustige, darunter Nachbarn und Kunden des benachbarten Rewe-Markts, verfolgten die spannende Montage.

"Das könnt’ ich nie", hieß es, "man kann gar nicht hinauf schauen." Oder: "Wenn jetzt was reißt, sind wir alle tot." Tonnenschwere sperrige Bauteile hingen über den Köpfen, schwebten am Stahlseil hinauf in luftige Höhen. Die Höhenmonteure derweil: Gelassenheit in Person, frei am höchsten Punkt stehend hoben sie die gigantischen Konstruktionen am Haken in Position. Der Kranbauer, weiß Bauleiter Haas, stammt übrigens aus dem nahen Obergimpern. Der Ausliegertausch sei dem Bauboom geschuldet: Als es im Juni mit dem Bau der vier Blocks los ging, seien starke Kranausleger im weiteren Umkreis schlicht nicht verfügbar gewesen. Man habe sich entschlossen, "mit leichterem Gerät loszulegen und keine Zeit zu verschenken". Krane ähnlichen Typs sind an Groß- und Höhenbaustellen in Heilbronn oder Frankfurt im Einsatz.

Alles habe letztlich nach Plan geklappt, sagte Investor und Planer Günter Kotlik von der Waibstadter GWG am Samstagabend. Vor knapp einer Woche legten Kotlik und Geschäftspartner Rüdiger Bucher am Wohnquartier Elsenz Mitte den Grundstein. Die 66 Wohnungen mit Penthäusern und Seniorentagesstätte sollen Ende 2019 bezugsfertig sein.