Von Christian Beck

Sinsheim. Ob privat oder gewerblich: Wer zurzeit einen Handwerker sucht, muss Ausdauer und Geduld mitbringen. Die Wirtschaft brummt, einige Betriebe stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen. Den Standort zu erweitern oder auf eine größere Fläche zu verlagern, dürfte in Sinsheim allerdings in den kommenden Jahren kaum möglich sein: "Was die Gewerbeflächen angeht, sind wir bei Null", berichtet Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Gleiches gelte für Industriebetriebe. Und auch für Häuslebauer sieht es gerade schlecht aus.

Mit dem Bau der Klima-Arena und der Erweiterung der Badewelt sind auf dem Gewerbe- und Industriegebiet "Sinsheim Süd" alle freien Flächen vergeben. Auch im "Oberen Renngrund" in Reihen ist nichts mehr frei. Und die letzten freien Flächen im Gebiet "Hinter der Mühle" in Dühren haben sich dort ansässige Betriebe als Option gesichert. "Wir müssen uns deshalb Gedanken machen, wo wir freie Flächen generieren können", betont der OB auf RNZ-Nachfrage.

Eine Option: Der momentan dreiarmige Kreisverkehr zwischen Weiler und Sinsheim, in unmittelbarer Nähe des AVR-Sitzes, könnte einen vierten Arm erhalten. Das Problem ist allerdings die Topografie: Albrecht spricht hier von "enormen Erdbewegungen", die nötig wären, um dort ein weiteres Gewerbe- und Industriegebiet zu erschließen. Die Folge wären Quadratmeterpreise von über 120 Euro. Für Firmen, die häufig Flächen von über 30.000 Quadratmetern bräuchten, sei dies kaum bezahlbar. "Die Erschließung müsste dann stark subventioniert werden", erklärt der OB. Allerdings geschehe dies bereits jetzt, wenn auch in geringerem Ausmaß: "Wir verdienen beim Grundstücksverkauf an Firmen schon lange nichts mehr", verrät Albrecht.

Etwas anders sei dies bei Grundstücken für Häuslebauer: Für das neue Baugebiet "Vorderes Tal" in Hoffenheim, dort werden gerade 41 Bauplätze erschlossen, müssen Kaufinteressenten laut OB um die 220 Euro pro Quadratmeter bezahlen. Die Nachfrage sei groß: Zahlreiche Interessenten ließen das Telefon in der Verwaltung zurzeit kaum mehr still stehen, berichtet der OB. Mit dem Verkauf der Grundstücke werde aber gewartet, bis Straßen und Bürgersteige entstanden sind, dies sei erst im kommenden Jahr der Fall.

In anderen Stadtteilen sind die Grundstücke für Wohnhäuser zum größten Teil verkauft. Auch die rund 40 Bauplätze auf dem "Hummelberg" in Waldangelloch seien nicht mehr auf dem Markt, berichtet der OB. Dass bei Immobilienportalen im Internet trotzdem mehrere Einfamilienhäuser angeboten werden, die noch gar nicht gebaut sind, wird von Verwaltungsseite kritisch beäugt.

In der Kernstadt sieht es ganz schlecht aus: "Null", erklärt Albrecht schlicht. Bis möglicherweise im Wohngebiet "Michelsbild II" die Maurerkelle geschwungen werden kann - es soll zwischen Sinsheim-Ost und Rohrbach entwickelt werden -, dauert es mindestens fünf Jahre. Für den Übergang könnte laut OB eine Gesetzesänderung weiterhelfen: Paragraf 13 b des Baugesetzbuches macht es möglich, kleinere Baugebiete im beschleunigten Verfahren auf den Weg zu bringen. Ein Flächennutzungsplan könne in solch einem Fall nachgereicht werden. So könnten in vielen Stadtteilen jeweils einige wenige Bauplätze entstehen, hofft der OB.