Der Winterspielplatz im evangelischen Gemeindehaus geht in die zweite Runde. Der Innenspielplatz soll für Eltern und Kinder während der kalten Jahreszeit Raum zum Spielen und Toben bieten, aber auch Begegnungsmöglichkeit für alle Generationen sein. Foto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen. Luisa will Ball spielen, Brüderchen Leo stapelt geduldig Bauklötze aufeinander, ein paar Meter weiter herrscht an der großen gelben Rutsche Hochbetrieb, auf einem mit dicken Matten, Kissen und Schaumstoffmöbeln ausgestatteten Bereich tummeln sich Eltern mit ihren Babys und Kleinkindern. Oma und Opa sitzen etwas abseits bei Gesellschaftsspielen, schnabulieren nebenher ein Stück Kuchen oder nutzen die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Winterspielplatz, den die evangelische Kirche im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hatte, ging in die zweite Runde und bescherte den Organisatoren und Helfern um Familienreferentin Tabea Lunghammer ein volles Haus. Parallel dazu fand im Nebenraum ein Workshop zum Thema "Spielen mit Alltagsgegenständen" statt.

Angesichts des Überflusses in Kinderzimmern stellen sich so manche Eltern die berechtigte Frage: Ist das alles notwendig? Physiotherapeutin Conny Szilvas hat darauf in ihrem Workshop eine klare Antwort: "Die Handlung ist wichtig, nicht das Produkt." Kinder lernen über Erfahrung. Sie tasten, lauschen und beobachten. Spielerisch entdecken sie ihre Welt, entwickeln Motorik, Gleichgewicht und Körpergefühl. Sind es im sozialen Spiel eines Babys noch die Hände und Laute, sind es später Bewegungs-, Rollen- und Funktionsspiele mit denen Kinder lernen. Nichts sei besser dafür geeignet als Alltagsgegenstände. Klammern, Töpfe, Schubladen, Dosen oder Koffer böten schier unendliche Variationsmöglichkeiten, Sinne, Beweglichkeit sowie Aufmerksamkeit zu schulen. "Perfektion ist da eher unangebracht", weiß die Referentin.

Wer vom Hochstuhl immer wieder Gegenstände nach unten fallen lässt, hat das Gesetz der Schwerkraft schnell begriffen. Dass das Glas dabei kaputt geht, weiß es leider erst, wenn es in tausend Scherben zersprungen ist. Dagegen muss die Einsicht, dass man auch selbst fallen kann, nicht gleich eine Beule am Kopf kosten, wenn Mama den Zwerg vorher auffängt. Im Gegenzug darf er dann gern beim Socken Aufhängen oder Aufräumen helfen. Das sei viel wertvoller, als das Kind ständig zu bespaßen.

Was brauchen Eltern? Lunghamer, selbst Mutter dreier Kinder, hat sich dieser Frage nicht allein gestellt. Lange bevor der erste Winterspielplatz startete, hat sie deswegen mit Erziehern, Kinderärzten und Therapeuten gesprochen und herausgefunden, wo die Herausforderungen liegen. "Die sozialen Netze haben sich verändert", sagt die Sozialpädagogin. Vielfach habe es berufliche Gründe, weswegen Familien die heimische Scholle verlassen und sich ein neues Umfeld aufbauen müssten.

Der einmal monatlich stattfindende Winterspielplatz soll ein Begegnungsraum sein, in dem Generationen zueinanderfinden. Die Beschäftigung mit Kindern sei dafür geradezu perfekt, und vielleicht gibt es auch in Eppingen Großeltern, die mit ihren Enkelkindern aufgrund der Entfernung wenig Zeit verbringen können: "Wir können immer Helfer gebrauchen." Vom Kuchen Backen und Spielplatzaufbau über Kinderbetreuung während der Workshops, für die eine Anmeldung erforderlich ist, findet hier wohl jeder eine Aufgabe, die ihm Freude macht. Vielleicht entwickeln sich daraus langfristige Beziehungen, in denen man sich gegenseitig hilft. Lunghamer weiß, dass diese dringend gebraucht werden: "Eine Mutter hat leider auch nur 24 Stunden."

Info: Termine und Informationen zu den Themen der Workshops gibt es auf www.kirche-eppingen.de, unter Telefon 07262 / 91720 oder direkt bei Tabea Lunghamer, Telefon 07262 / 2069104.