Sinsheim. (abc) Zum Informationstag eingeladen waren künftige Fünftklässler im Wilhelmi-Gymnasium. Etwa 80 potenzielle Neuschüler waren im Musiksaal zusammengekommen und wurden dort von Johannes Senger-Bastian begrüßt. Senger-Bastian wies auf die Stärken der Schule hin, vor allem auf das breite Bildungsangebot mit vielen Arbeitsgemeinschaften, die dank der Unterstützung der Stadt ausgezeichnete Ausstattung der Schule und die starke soziale Ausrichtung, die sich vor allem immer wieder in Projekten der SMV zeige. Gleichzeitig betonte er die Notwendigkeit einer intensiven Zusammenarbeit im Rahmen einer Schulgemeinschaft, was die Elternbeiratsvorsitzende Hoppe in ihrem Grußwort bestätigte. Der Sinsheimer OB Jörg Albrecht ließ es sich nicht nehmen, auf die Verbundenheit der Stadt mit ‚"ihrem" Gymnasium wie auch mit allen anderen Schulen hinzuweisen. Er würdigte das Gymnasium als wichtigen Bildungsstandort und sagte dessen kontinuierliche Weiterentwicklung zu.

Was dies konkret bedeuten sollte, sahen Interessierte bei einem Schulrundgang mit eigenen Augen. In mehrere Gruppen aufgeteilt, wurden beispielsweise die neu eingerichteten Chemie-Fachräume besichtigt. Die unzähligen Arbeitsgemeinschaften präsentierten sich jeweils in einem Klassenzimmer oder in den Zwischengängen. Dort standen auch Vertreter von Kooperationspartnern wie der Schachkommune Freibauer aus Steinsfurt Rede und Antwort. Neben Informationen zu Fächern, Zusatzangeboten und organisatorischen Abläufen gab es vor allem auch einiges live zu erleben: Experimente wurden vorgeführt, die Weltsprache Französisch wurde sowohl bildlich als auch kulinarisch vermittelt, während nebenan die Lateiner ihre Gäste in die Welt der Antike entführten und die Besucher an einem Quiz tüfteln ließen. Auch die heimlichen Stars der Schule, die Schulhunde, lenkten die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. An anderer Stelle führten Schulsanitäter ganz praktisch vor, warum sie so wichtig sind. Und das waren nicht alle Angebote. Das große Interesse der Besucher zeigte sich auch daran, dass viele nach dem Ende der Veranstaltung noch blieben und weitergehende Fragen stellten.

Für das leibliche Wohl des Publikums war ebenfalls gesorgt, das - möglicherweise aufgrund der fast zeitgleich angesetzten offenen Tür des Neckarbischofsheimer Gymnasiums - nicht ganz so zahlreich war wie erhofft. "Das ist nicht weiter schlimm", betonte Johannes Senger-Bastian, "da sich unsere Streicher bereits in den Grundschulen vorgestellt und uns die Grundschulklassen bereits vorher besucht haben." Weiterhin seien die Besucher durchweg sehr interessiert gewesen und hätten viele konkrete Fragen gestellt. Somit blicke das Wilhelmi-Gymnasium der landesweiten Anmeldung künftiger Fünftklässler für die weiterführenden Schulen am 21. und 22. März zuversichtlich entgegen. Vorher steht heute Abend allerdings noch der Jubiläumsball anlässlich des 175-jährigen Bestehens der Bildungseinrichtung an.