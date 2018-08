Neckarbischofsheim. (end/kel) Zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen ist ein Motorradfahrer bei einem Wildunfall auf der Kreisstraße zwischen Hasselbach und Neckarbischofsheim schwer verletzt worden. Ein 50-Jähriger stürzte am Freitagabend mit seiner Kawasaki, als er über ein auf der Straße liegendes Wildschwein fuhr. Das Tier war kurz zuvor beim Zusammenprall mit einem Auto getötet worden.

Das erste Zusammentreffen von Mensch und Tier war noch vergleichsweise harmlos: Gegen 21.30 Uhr war laut Polizei ein 35 Jahre alter Autofahrer mit einem ausgewachsenen Wildschwein zusammengestoßen. Nach dem Unfall blieb das Tier leblos auf der Fahrbahn liegen. Da der Ford-Fahrer an der Unfallstelle keinen Handyempfang hatte, fuhr er weiter, um einen Notruf abzusetzen. Kurz nach dem Verlassen der Unfallstelle kam ihm der Kawasaki-Fahrer entgegen. Der Autofahrer versuchte noch, ihn mit Lichthupe vor dem Hindernis auf der Straße zu warnen. Aber der Motorradlenker erkannte das Hindernis zu spät und rammte den Kadaver. Der 50-Jährige wurde von seiner Maschine geschleudert und flog mehrere Meter durch die Luft, bis er auf dem Asphalt aufschlug und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Auch das Motorrad schlitterte noch einige Meter über die Straße.

Nach Polizeiangaben sind die Verletzungen des Motorradfahrers lebensbedrohend. Die Kreisstraße war zeitweise voll gesperrt und wurde erst nach Mitternacht wieder freigegeben. Der Verkehrsunfalldienst Heidelberg hat die Sachbearbeitung übernommen.

Erst am Dienstag hatte es nur ein kurzes Stück entfernt ebenfalls einen folgenschweren Unfall gegeben: Ein 56-jähriger Motorradfahrer stieß auf seiner Fahrt nach Neckarbischofsheim mit einem Reh zusammen. Der Mann stürzte und verletzte sich erheblich.

Die kurvenreiche Strecke, die auf beiden Straßenseiten von Wald begrenzt wird, gilt vor allem zwischen Neckarbischofsheim und der Abzweigung nach Adersbach als besonders gefährlich. Häufig kommt es hier zu Beinahe-Unfällen, weil immer wieder Wildtiere aus dem Forst auf die Straße springen. Zwar gibt es in dem Gebiet regelmäßig Drück- und Treibjagden, um den hohen Tierbestand zu reduzieren, aber ungeachtet dessen scheint der nahe Petersbach für die Waldtiere ein verlockendes Ziel zu sein: Rehe, Wildschweine und Füchse queren deshalb immer wieder die Straße. Im Gegensatz zu anderen Strecken im Kraichgau, die durch Waldungen führen, ist die Kreisstraße noch nicht mit so genannten Wildwarnern ausgestattet. Diese blauen Reflektoren senden blitzähnliche Signale aus, sobald sie von Scheinwerferlicht getroffen werden. Nach Angaben von Versicherungen und Jägervereinigungen reduzieren derartige Wildwarner das Risiko eine Wildunfalls um 75 Prozent. Die großflächige Verwendung der Geräte scheiterte bisher an den Kosten.