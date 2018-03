Von Tim Kegel

Sinsheim. "Uns erwischt nichts!" Oder "Bei uns zieht alles vorbei!" So lauten zwei landläufige Meinungen zum Kraichgauwetter, was oft mit den Bergketten im Odenwald, dem vorderen Schwarzwald, den Löwensteiner Bergen oder gar dem Steinsberg als natürliche Schutzschilde vor Extremen in Verbindung gebracht wird. Aber stimmt das? "Kraichgauwetter im Klimawandel" hieß der Vortrag, mit dem Thomas Miltner jetzt bei der Generalversammlung der Erzeugergemeinschaft Kraichgau-Getreide zu Gast war. Viele kennen Miltner als SWR-Wetterreporter aus der Landesschau im dritten Programm; er ist Jahrgang 1965, verheiratet, hat einen Sohn und lebt in Heidelberg-Ziegelhausen.

Frühe Blüte, späte Fröste, extreme Gewitter

Extreme Ereignisse wie Überschwemmungen in Billigheim-Allfeld oder am Katzenbuckel werden nach Miltners Einschätzung auch im Kraichgau immer wahrscheinlicher. Bei genauso heftigen wie lokal extrem begrenzten Gewittern fielen in kürzester Zeit Regenmengen von 115 Litern pro Quadratmeter. Als Folge wurden kleine Bäche zu reißenden Fluten, "selbst in einem Bergdorf, wo man das kaum gedacht hätte", sagt Miltner. Straßen wurden unter-, Autos hinweggespült, "und sogar schwere Stein-Findlinge". Ein extrem kleinräumiges Ereignis durch eine Gewitter-Superzelle, bei dem auch der örtliche Hochwasserschutz nicht greifen konnte. Hochwasser in ähnlich heftiger Dimension hatten 1993/94 in der Brunnenregion zu Toten und Millionenschäden geführt. Solche Extreme träten, das ließe sich beobachten, in kürzerer Folge und steigender Intensität auf.

Verrückte Winter: "Igel wachen auf", Journalist Miltners alarmierendes Bild für eine Natur, die schlecht zu Ruhe kommt - oder zu früh aus dem Winterschlaf erwacht. Regen anstelle von Frost und "Felder, die unter Wasser stehen" bereiteten der Wintersaat und damit der Landwirtschaft Probleme. Bienen flögen viel zu früh aus, würden anfällig für Krankheiten und Parasiten, die mangels Kälte viel bessere Überlebenschancen hätten. Obstbauern müssten inzwischen immer öfter auf weit angereiste Imker zurückgreifen. Thomas Miltner und anderen Wetterbeobachtern sind "stark duftende Winterblüher" aufgefallen; Schneeglöckchen und Krokusse Ende Januar und eine seit Jahren "um zwei Wochen verfrühte Apfelblüte".

Fröste im April, beziehungsweise Spätfröste generell, wirkten sich dann besonders drastisch aus: Miltner berichtet von 90 Prozent Ausfall bei den Äpfeln eines Landwirts auf der Schwäbischen Alb. Bezeichnenderweise wären es dessen "alte Obstsorten mit ihrer späteren Blüte" gewesen, die noch am besten mit dem Klimaextrem zurecht gekommen wären.

Eine Prognose für den Kraichgau: Sofern nicht schon zutreffend, seien die von Thomas Miltner geschilderten Ereignisse und Phänomene aus den Nachbarregionen und -landkreisen auf den Kraichgau übertragbar. Wetterexperten rechneten mit "sieben Gewittertagen mehr" und einem lokalen Anstieg der jährlichen Durchschnittstemperatur von derzeit etwa zehn auf zwölf Grad Celsius während der kommenden 50 Jahre; "das ist schon ein Pfund", sagt Thomas Miltner. Tropennächte seien eine der Folgen.

Vorhersagen: 105 Tage nach Jahresbeginn ist Frühling - die alte Faustregel habe sich inzwischen um gut zwei Wochen verkürzt. Thomas Miltner sagt auch: "Vergessen Sie den Mond- und den Hundertjährigen Kalender." Seine eigenen Untersuchungen und Stichproben hätten ergeben, "dass Bauernregeln noch am ehesten zutreffen", mit einer Trefferquote von bis zu 80 Prozent und nur richtungs-, nicht tagesgenau.

Windenergie als alternative Energieform hält Miltner im Kraichgau für ungeeignet, auch wenn der Klimawandel die Frage aufwirft, "welchen anderen Weg" man dann gehe: "Es gibt für Windräder zu wenig Wind, auch dauerhaft." Angesichts der Sonnenstunden sei die verstärkte Nutzung von Solarenergie auf Dächern der sinnvollere Weg.

Landwirte und deren Wissen sieht Thomas Miltner, der selbst aus einer landwirtschaftlich geprägten Familie stammt, künftig gefordert. Die Böden litten mehr als bislang unter Temperaturstress; Studien hielten steigende Erträge für möglich, bodennahes Ozon wirke sich jedoch negativ auf die Qualitäten aus. Der Globalisierung einerseits, den Klimaextremen andererseits ausgesetzt, müsste die Bauern der nahen Zukunft, so Miltner im Gespräch mit der RNZ, "gute Biochemiker und Zocker sein".