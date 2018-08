Der australische Kunstflieger Matt Hall im Juli 2016 im Rahmen der "Air Race World Series" über der Donau in Budapest. Am Dienstagabend flog er offenbar über Sinsheim. Foto: dpa

Von Tim Kegel

Sinsheim. Ein schneidender Motorensound vermischte sich am Dienstagabend gegen 17 Uhr mit dem Raunen der abendlichen Rushhour rund um Sinsheim. Der ungewöhnliche Ton war gleich in mehreren Dörfern zu hören, infernalisch laut und schwer lokalisierbar. Das Geräusch kam aus dem Himmel, wo ein merkwürdiges kleines Flugzeug seine Runden drehte, Rollen, Loopings und Trudelmanöver flog. In relativ geringer Höhe und mit hoher Geschwindigkeit spielte sich der nur wenige Minuten kurze Kunstflug-Parforceritt über dem Großen Wald ab; grob lokalisierbar zwischen dem Sinsheimer Fernsehturm, Dühren und Waldangelloch/Hilsbach. Dann drehte die Maschine ab und verschwand nach Südwest. Was war das?

Ein Überbleibsel vom Flugtag des Flugsportrings Kraichgau? Das mutmaßten einige Leser. "Sicher nicht", sagt auf Nachfrage der RNZ Gerd Weinelt, langjähriger Vorsitzender und heute Ausbildungsleiter des Vereins: Die Piloten vom Wochenende seien zu dieser Zeit schon alle abgereist gewesen, zudem sei im Aufgebot des Flugtags "keine Maschine dabei gewesen, auf die diese Beschreibung passt". Weinelt ist Kenner der süddeutschen Fliegerszene und hat das Geräusch ebenfalls vernommen, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Bei der Flugsicherung in Karlsruhe war ebenfalls nichts bekannt: Derlei Flüge, sagt Sprecher Boris Pfetzing, würden nicht überwacht, lägen im "unkontrollierten Luftraum" und im Ermessen des dazu rechtlich befähigten Piloten. "Also völlig legal", fügt er hinzu.

Wer jedoch ein bisschen tiefer gräbt in einschlägigen Internetforen der Flieger- und Kunstflugszene, der kommt auf eine plausible Erklärung. Was sich da am Himmel über Sinsheim abgespielt hat, war etwas, wofür manche Menschen viel Geld bezahlen: Der Mann im Cockpit war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Australier Matt Hall, Top-Rennflieger und einer der Teilnehmer beim "Air Race" eines bekannten österreichischen Limonadenherstellers. Hall lässt sein knapp 400 PS starkes und an die 450 Kilometer pro Stunde schnelles Flugzeug vom Typ "Zivco Edge" in Bruchsal tunen, startet von dort aus zu Testflügen über nahem, wenn auch unbewohntem Gebiet. Sichtungen des 46-Jährigen beim Training sind laut Foreneinträgen nicht häufig, es hat sie im Großraum zwischen Hohenlohe, Pfalz und Schwarzwald aber offenbar immer wieder gegeben.