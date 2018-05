Sinsheim/Mosbach. (ar) Wegen der Gefahr von Fremdkörpern in Brotsorten haben die Bäckereien Härdtner (Neckarsulm) und Mitterer (Heilbronn) diverse Produkte "sofort aus dem Verkauf genommen", wie das Unternehmen Härdtner am Donnerstag mitteilte. Betroffen sind davon Schwabenlaible, Unterländer Brot, BUGA-Brot, Kartoffelkruste, Frühlingsbrot, Holzofenlaible, Holzofenstollen groß Weizenmehl, Holzofenstollen groß Roggenmehl, Kürbiskernbrot und Vitalvollkornbrot. Gleichzeitig informierte die Firma darüber, dass "ausschließlich die vorgenannten Brotsorten mit Kaufdatum vom 3. Mai 2018" tangiert sind, die in Sinsheim und Mosbach verkauft werden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich "im Einzelfall Metallstücke im Produkt befinden, die scharfkantig sein und damit beim Verzehr Verletzungen hervorrufen könnten", heißt es in der Pressemitteilung. Nähere Angaben wollte eine Sprecherin der Bäckerei Härdtner, die in Mosbach Filialen unterhält, gegenüber der RNZ nicht machen.

Vom Verzehr dieser Brotprodukte mit dem Kaufdatum 3. Mai 2018 rät das Unternehmen ab. Bei dem Rückruf handelt es sich der Bäckerei zufolge um "eine rein vorsorgliche Maßnahme". Kunden, die am 3. Mai 2018 eventuell betroffene Brote erworben haben, können diese in den Filialen zurückgeben und erhalten laut Pressemitteilung kostenfreien Ersatz, auch ohne Vorlage des Kassenbons.