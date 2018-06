Ein bisschen Kultur-Tourismus darf auch bei einer WM-Reise nicht fehlen: Die Gruppe aus dem nördlichen Kraichgau schaute sich in Moskau natürlich den Roten Platz und den Kreml an. Foto: privat

Von Günther Keller

Waibstadt. Soljanka? Muss nicht sein. Borschtsch? Nur zur allergrößten Not. Dann doch lieber "Chicken Wings". Fernab der Heimat setzt Markus Stumpf auf die gewohnten Hähnchenflügel - und auf reichhaltige Fußballkost. Der 35-Jährige ist Vielreisender in Sachen Weltmeisterschaft: Etwa ein Dutzend Spiele um den FIFA-WM-Cup wird er gemeinsam mit Sportsfreunden aus Waibstadt und Daisbach live erlebt haben, bis am 15. Juli das Finale abgepfiffen wird.

Gestern ging’s per Flug von Moskau nach Sotschi. Ein paar Meter von der Schwarzmeerküste entfernt - auf dem Teller lag ausnahmsweise Pizza - grübelte Markus Stumpf über seine weitere Reiseplanung: Kazan ist gebucht, dort geht es gegen Südkorea. Patzt die DFB-Elf aber nach der Niederlage gegen Mexiko morgen auch gegen Schweden, dann kann die Zwischenstation St. Petersburg gestrichen werden, und es geht nach Samara.

Oder gleich nach Hause. Aber Stumpf ist zuversichtlich: "Ich rieche ein 4:0 gegen die Schweden." Wäre ja auch ärgerlich: Flüge und Hotels sind seit Wochen gebucht.

Wieso will einer mit einer schwarz-gelben Fahne, auf der ein martialischer Reichsadler prangt, in ein Stadion, in dem Polen (weiß-rot) gegen Senegal (grün-gelb-rot) spielt? Das fragten sich die Einlasskontrolleure am Moskauer Spartak-Stadion, als am Dienstag die Waibstadter Delegation Einlass begehrte - und ließen die Besuchergruppe aus dem Kraichgau erst mal warten.

Ein "wahres Politikum", notierte sich Markus Stumpf in seinem Reisetagebuch, das er auf Facebook führt - aber letztlich ohne nachhaltige Wirkung auf das ohnehin angespannte russisch-deutsche Verhältnis. Nach einer intensiven Überlegungsphase der Türsteher durften die Waibstadter rein und ihre Fahne mitnehmen und nach dem Schlusspfiff die beinahe im Freudentaumel durchdrehenden senegalesischen Fans erleben.

Die größte Sportveranstaltung der Welt sorgt für ungewöhnliche Begegnungen: "Ist das nicht ...", fragte sich Markus Stumpf auf dem Weg ins Luzhniki-Stadion, ist das nicht der "Loddar"? Er war’s, Lothar Matthäus, der Fußballgott, das Idol aus Stumpfs Jugendzeit, dessen Spielkunst der kleine Markus im Waibstadter Biesig bis zum Exzess nachgeahmt hatte. Rekordnationalspieler trifft den einstigen Kraichgauer Torschützenkönig - hier Lothar mit 224 Toren in der Bundesliga, dort Markus mit immerhin 94 Treffern für die SG Waibstadt.

Viel Zeit zum Reden blieb nicht, ein schnelles Foto musste reichen. "Aber das ist jetzt schon das Highlight der WM-Tour", sagte Stumpf der RNZ: "ein magic moment". Diese magischen Momente fehlten allerdings anschließend im Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Mexikaner.

"Überraschend, aber verdient", ordnet Markus Stumpf das 0:1 ein. Was den Waibstadter aber mindestens genauso überraschte: Im den Deutschen zugeteilten Block saßen vor allem Mexikaner. Wie sich herausstellte, hatten sie ihre Tickets auf dem Schwarzmarkt gekauft und dafür bis zu 500 US-Dollar statt der regulären 105 Dollar bezahlt.

Vier Spiele im Stadion innerhalb von vier Tagen hat die Reisegruppe hinter sich, der Rest wird, wo immer möglich, am Fernseher in Sportbars oder auf Fanmeilen geguckt. Für dieses Vergnügen opfert Markus Stumpf, von Beruf Immobilienmakler, fast seinen kompletten Jahresurlaub.

Für ihn ist es "eine tolle Zeit" - und nicht der erste WM-Trip. Vor vier Jahren hat er Blut geleckt, als er mit Christopher Benz zur Endrunde nach Brasilien reiste. Die Europameisterschaft folgte 2016. Und Katar, so sagt man, soll ja auch eine Reise wert sein.