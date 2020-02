Von Anjoulih Pawelka

Heidelberg/Waibstadt. Sie sollen einen Container angezündet haben, in dem ein Obdachloser wohnte, der bei dem Feuer starb. Seit Oktober sitzen sie deshalb in Untersuchungshaft. Am Montag hat nun der Prozess gegen die beiden damals 15 und 16 Jahre alten Jungen vor der Jugendkammer des Heidelberger Landgerichts begonnen. Die beiden Jugendlichen sind wegen Mordes angeklagt.

Sie könnten aber auch wegen Brandstiftung, fahrlässiger Tötung und vor allem wegen unterlassener Hilfeleistung verurteilt werden, wie einer der Pflichtverteidiger auf Anfrage unserer Zeitung erklärte. Da der Prozess, wie alle Verfahren vor der Jugendkammer, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, ist es auch der RNZ nicht möglich, aus dem Gerichtssaal zu berichten.

Im September vergangenen Jahres sollen die Jugendlichen frühmorgens eine abgestellte Mülltonne direkt vor der Tür des Wohncontainers angezündet haben. Dabei soll ihnen bewusst gewesen sein, dass sich im Container ein Mann aufgehalten hat. Das habe sich nun auch am ersten Verhandlungstag bestätigt, sagte der Pflichtverteidiger Yalçın Tekinoglu, der auch betonte, dass für ihn persönlich die Jugendlichen keine nachvollziehbare Erklärung abgegeben hätten, warum sie das taten. Es sei auch Alkohol im Spiel gewesen.

Die beiden Jungen hätten vor Gericht ausgesagt, sie hätten dem Mann einen "Schrecken einjagen wollen", sagte der Anwalt. Sie hätten wohl gedacht, in der Mülltone brenne nur ein kleines Feuer und versucht, den Mann auf eben dieses aufmerksam zu machen und gegen die Fensterscheibe geschlagen, bevor sie den Ort des Geschehens verließen.

Dadurch hätten sie nicht mitbekommen, dass sich das Feuer ausbreitete. Tekinoglu betonte auch, dass sich die beiden mutmaßlichen Täter vor Gericht in erhebliche Widersprüche verwickelt hätten. Bevor die Jugendlichen das Feuer legten, hätten sie wohl noch mit dem Opfer gesprochen. Der 61-jährige Mann, der auch von Zeugen als sehr freundlich beschrieben wurde, und der laut eines Gutachtens nicht alkoholisiert war, wollte das offenbar nicht.

Daraufhin hätten sie die Idee mit der Mülltonne gehabt. Die Frage nach dem Warum konnte dabei nicht geklärt werden. "Es gab keinen Grund, ihn umzubringen", sagte Tekinoglu. Er glaubt aber auch, dass die Jugendlichen nicht einschätzen konnten, was passiert. Auf ihn hätten die beiden Jungen wie Kinder gewirkt.

Ein dritter Junge, der wohl ebenfalls bei der Tat dabei war und gegen den die Polizei auch ermittelte, sagte am Montag als Zeuge aus. Er habe die Tat missbilligt, sich allerdings während der Verhandlung auch in Widersprüche verwickelt, berichtete der Rechtsanwalt. Ein Grund, warum die Verhandlung, die bereits um 8.30 Uhr begonnen hatte, bis in den späten Nachmittag dauerte.

Was geschieht nun mit den beiden Jungen, die laut dem Verteidiger eine "relativ normale Biografie" haben und bisher nicht schwerwiegend in Erscheinung getreten sind? Der maximale Strafrahmen, sagte Tekinoglu, seien sechs Jahre. Das Gericht sei bei der Tat nicht dabei gewesen, daher könne man nur versuchen, sich der Wahrheit zu nähern. "Vielleicht wird man nie herausfinden, was passiert ist."

Die Verhandlung wird am kommenden Donnerstag fortgesetzt. Das Urteil könnte am 19. März verkündet werden.

Update: Montag, 24. Februar 2020, 19.41 Uhr