Waibstadt. (pol/mün) Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr in Waibstadt. Beide beteiligten Autofahrerinnen mussten in eine Klinik eingeliefert werden.

Eine 43-jährige BMW-Fahrerin wollte in der Neidensteiner Straße auf Höhe der Volksbank nach links auf einen Parkplatz fahren, musste zunächst aber halten. Ein Autofahrer, der sich auf der Linksabbiegerspur befand, hielt an, um der BMW-Fahrerin ein Einfahren zu ermöglichen. Die 43-Jährige übersah dann allerdings die auf der Geradeausspur befindliche Opel Zafira-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen, berichtet die Polizei.

Sowohl die 43-Jährige als auch die 28-jährige Opel-Fahrerin zogen sich bei dem Zusammenprall Verletzungen zu, die nach der Erstversorgung vor Ort eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich machten.

Beide Autos mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Während der Bergung der Autos war eine kurzzeitige Vollsperrung der Neidensteiner Straße erforderlich.

Die Polizei beziffert den Unfallschaden auf über 30.000 Euro.