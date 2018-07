Waibstadt. (cba) Ob die seit zwei Jahren währende Sanierung des Friedhofs an der Friedhofsmauer endet? Bauamtsleiter Bernd Kiermeier jedenfalls spricht von "Restmaßnahmen". 22.000 Euro hielt der Haushalt 2018 bereit, um die mindestens 70 Jahre alte Sandsteineinfriedung instand zu setzen. Davon wurden bereits 9.410 Euro auf der nördlichen Seite verbraucht. Nun schlug Bürgermeister Joachim Locher vor, das eingesparte Geld zu verwenden, um das marode Mauerwerk auch in südlicher Richtung wieder einigermaßen in Schuss zu bringen. Denn dort zeigt sich ein deutliches Bild des Zerfalls: Abdeckplatten sind nicht nur lose, sie haben sich teilweise auch schon komplett selbstständig gemacht.

In den zurückliegenden zwei Jahren wurde der städtische Friedhof sukzessive "umgekrempelt", sind die Wege rollstuhlgerecht ausgebaut worden. Um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, mussten Mammutbäume gefällt werden. Dabei traten die Schäden an der Mauer zutage.

"Sie muss teilweise abgetragen werden", erläuterte der städtische Bauleiter Kurt Spiegel. Teilweise müssten auch die Abdeckplatten abgenommen und mit dem gleichen Material ersetzt werden. Die Fugen müssten saniert, in diesem Zuge auch die gesamte Mauer mit dem Dampfstrahler bearbeitet werden. Spiegel verdeutlichte den Schaden an den Fugen durch die Zersetzung: "Der Mörtel ist dort wie Lehmerde."

Gemeinderat Kurt Lenz hakte nach. Ob es beim veranschlagten Budget bleibe? Er wolle keinen "Freifahrtschein geben für eine Instandsetzung in großem Ausmaß. "Es soll immer noch eine Sanierung bleiben", bekräftige Spiegel. "Wir wollen das Geld natürlich nicht hinauswerfen, aber wenn wir noch ein paar Jahre abwarten, dann ist der Schaden so groß, dass man in ganz anderen Größenordnungen sanieren muss", meinte er.

Lenz fragte nach dem "Rahmen" der Maßnahme. "Wenn es den gibt, sollten wir es tun. Denn die obere Mauer sieht schlimmer aus als die, die wir bereits saniert haben." Der Bürgermeister deckelte die Diskussion: Mit den Haushaltsresten werde man wohl "einigermaßen hinkommen." Falls sich doch ein Problem zeigen sollte, soll der Gemeinderat rechtzeitig informiert werden. Mit den Arbeiten soll erst im Herbst begonnen werden. "Denn die derzeitige Witterung lässt eine Sanierung gerade nicht zu", so Kurt Spiegel.