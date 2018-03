Waibstadt. (aj) Mehrere tausend Euro Schaden verursachte der Sturm, der in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag über Waibstadt hinweg zog, am Dach der katholischen Stadtpfarrkirche. Hauptsächlich betroffen waren dabei der First und Teilbereiche der Dacheindeckung auf der Ostseite.

Etliche Ziegel fielen auf den Gehweg und zum Teil auch auf die Hauptstraße. Aber auch das Schneefanggitter wurde von dem Sturm, der laut Wetterstation in Waibstadt eine Geschwindigkeit von 122 Stundenkilometer hatte, beschädigt.

Etwa 200 Biberschwanzziegel hatte die Firma Igor Braun aus Waibstadt, die von der Pfarrgemeinde mit der Schadensbehebung beauftragt worden war, zurechtzurücken oder auszutauschen. Eigens für diese Arbeiten musste die Firma Braun einen großen Hubsteiger einsetzen. Während der Instandsetzungsarbeiten wurde gestern die Hauptstraße für den Fahrzeugverkehr sicherheitshalber gesperrt.

Auch das Dach des katholischen Pfarrhauses wurde von dem Sturm und den orkanartigen Sturmböen beschädigt. Eher geringe Sachschäden entstanden auch noch an einigen anderen Gebäuden im Stadtkern.