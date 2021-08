Von Christian Laier

Waibstadt.Zweifacher Faustball-Junioren-Weltmeister und Rekordspieler der deutschen U18-Nationalmannschaft, vier Mal Deutscher Meister mit der Jugend des TV Waibstadt, A-Nationalspieler und drei Mal Sportler des Jahres im Sportkreis Sinsheim: Marco Schäfer hat in jungen Jahren das erreicht, wovon viele Faustballer nur träumen können. Nach mehreren schweren Verletzungen musste das Ausnahmetalent seine Karriere bereits 2015 beenden. Doch wie geht es dem 31-Jährigen heute und was macht er so?

Schäfer hat sein breites Grinsen nicht verloren und strahlt beim Gespräch mit der RNZ. Im Juni hat er seine Bianca geheiratet, und die beiden freuen sich über den positiven Aspekt, dass er nach dem Karriereende mehr Zeit für die Familie hat. Es waren einfach zu viele Verletzungen, die den leidenschaftlichen Faustballer und Fußballer immer wieder ausbremsten: ein Kreuzbandriss, eine langwierige Patellasehnenentzündung, ein Fußzehenbruch, Probleme mit dem Sprunggelenk und mehrere Bänderverletzungen.

2018 zog Schäfer einen Schlussstrich und betreibt seitdem keine Ballsportarten mehr. "Es ist total schade, ich hätte gerne noch weiter gemacht. Ich habe mich aber damit abgefunden, dass der Körper nicht mehr konnte", erklärt der begeisterte Sportler. Er habe seinem Körper für den Leistungssport viel zugemutet und dafür viel Lehrgeld bezahlt. "Jetzt kenne ich meinen Körper perfekt", sieht er das Positive seiner Leidensgeschichte. Faustball spielt er seit Jahren nicht mehr. "Das lässt die Gesundheit nicht zu", weiß Schäfer. Heute hält er sich individuell mit Joggen und Radfahren fit. Mit Erfolg, denn sein Weltmeister-Trikot der Nationalmannschaft aus dem Jahr 2008, das er für ein Foto noch einmal überstreift, passt noch immer perfekt.

Nach der Rückkehr von der Weltmeisterschaft feierten die Waibstadter ihren Doppelweltmeister gebührend.

Schon als kleiner Junge zeigte sich die Begeisterung Schäfers für Mannschaftssportarten mit dem Ball. Bei den Bambini der Sportgemeinschaft spielte er mit großer Leidenschaft Fußball. Als er acht Jahre alt war, nahm ihn seine damalige Nachbarin und Jugendtrainerin Monika Link zum Faustballtraining mit. Seitdem spielte der kleine Marco Fußball bei der SG und Faustball beim TV, was sich bis zum Karriereende nicht ändern sollte. Ein Vereinswechsel war für ihn nie ein Thema. Nach vier deutschen Meisterschaften mit den Waibstadter Jugendmannschaften debütierte Schäfer als 16-Jähriger im Herrenteam der Bundesliga-Faustballer. Absolute Höhepunkte mit dem TV Waibstadt waren für ihn die drei Teilnahmen an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft.

Früh wurde auch der Bundestrainer auf das Waibstadter Talent aufmerksam. 2005 spielte Schäfer bei der Europameisterschaft in Düsseldorf erstmals für die U18-Nationalmannschaft. 2006 wurde er in Chile Weltmeister. Dort bestritt er in der Vorrunde an seinem Geburtstag drei Länderspiele an einem Tag. Nämlich gegen Chile, Argentinien und Namibia. 2008 folgte in Namibia als Spielführer der zweite Weltmeistertitel. Deutschland schlug die Schweiz mit 3:2 Sätzen. "Ich habe im Finale den Matchball verwandelt. Das war sehr emotional für mich und ist aus heutiger Sicht der Höhepunkt meiner Karriere gewesen", erinnert sich Schäfer.

Nach den Weltmeisterschaftsturnieren schlossen sich Rundreisen durch die Gastgeberländer an, die für ihn beeindruckend waren. So sah der erfolgreiche Faustballer im Nationalpark von Namibia bei einer Safari wilde Tiere. In besonderer Erinnerung sind dem zweifachen Juniorenweltmeister die Empfänge in seinem Heimatort, als er im offenen Cabrio unter dem Applaus vieler Waibstadter zum Marktplatz gefahren wurde und den vielen begeisterten Menschen vom Rathaus-Balkon zuwinken durfte. Später nahm Schäfer mit der U21-Nationalmannschaft an drei Europameisterschaften teil. 2012 bestritt er im Zuge eines Lehrgangs in Eibach sein erstes und einziges A-Länderspiel für die deutsche Faustball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz.

Im Februar 2015 absolvierte Schäfer bei der Aufstiegsrunde sein letztes Faustball-Spiel für den TVW. Um die körperliche Belastung besser steuern zu können, entschied er sich, mit dem Faustball aufzuhören und nur noch Fußball zu spielen. "Das Fußballtraining war weniger zeitaufwendig. Da ich zu dieser Zeit an der Abendschule den Abschluss zum Feinwerkmechanikermeister machte, war das die richtige Entscheidung", blickt das Balltalent zurück. Als Stürmer der SG wurde er Torschützenkönig der Kreisklasse A Sinsheim. Mittlerweile ist Schäfer Funktionär und kümmert sich als Spielausschussvorsitzender der SG um den sportlichen Bereich. "Ich fühle mich wohl in der Rolle, die Fußballer von außen zu unterstützen."

Die ganz großen Erfolge feierte er jedoch im Faustball. Er war überhaupt der erste Spieler, der mit der U18-Nationalmannschaft zweimal Weltmeister wurde und ist mit 26 Einsätzen deutscher U18-Rekordspieler. Diese Rekordwerte gilt es zu toppen, sollte einer der talentierten Jugendspieler des TV Waibstadt eines Tages in die großen Fußstapfen des Ausnahmetalents Marco Schäfer treten wollen.