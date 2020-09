Waibstadt. (pol/mare) In Waibstadt hat sich am Montagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei meldet, wurde gegen 8.30 Uhr in der Siemensstraße eine Fußgängerin von einem Lkw erfasst. Die Ursache ist bisher nicht bekannt.

Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz und landete nahe der Unfallstelle. Die ärztliche Versorgung und die Unfallaufnahme sind aktuell in Gang.