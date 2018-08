Waibstadt. (kel) In gewisser Hinsicht sind Markus Oppermann und Wolfgang Grupp Kollegen: Oppermann als Prokurist der Wäscherei Gafner und Grupp als Chef des Textilunternehmens Trigema. Seit Neuestem hält Oppermann auf Grupp besonders große Stücke: Der Textilfabrikant hat nämlich ausgesprochen, was viele Unternehmer denken: Einerseits würden gut integrierte Flüchtlinge, die in Brot und Lohn stehen, abgeschoben, anderseits fehlende Arbeitskräfte im Ausland angeworben. Wie Grupp pflegt auch Oppermann die klare Ansprache: "Das ist doch widersinnig und realitätsfern, was da läuft."

Einer, der die Gruppe jener Asylbewerber verkörpert, die einen Job haben, aber nicht wissen, wie lange sie noch bleiben dürfen, ist Osman Jatta. Schweißgebadet steht der 29-Jährige bei Saunatemperaturen zwischen Gitterboxen voller Bettwäsche und Kleidungsstücke und sortiert die Textilien für den Waschgang. Er fährt täglich mit dem Fahrrad von seinem Wohnort Hoffenheim zur Arbeit nach Waibstadt und zurück.

Und der Gambier, vor zweieinhalb Jahren nach Deutschland gekommen, gehört zu momentan acht Geflüchteten, die bei Gafner arbeiten: "Zuverlässige Leute" sagt Markus Oppermann über sie. Allerdings: Jatta ist nur geduldet, seine Aufenthaltsgestattung läuft im Oktober ab. Wenn er gehen müsste, hat die Firma eventuell ein Problem: "Wir finden auf dem Arbeitsmarkt kaum jemanden", beklagt der Prokurist.

Das letzte Stellenangebot, mit dem Gafner einen Kraftfahrer suchte, hatte eine "Rücklaufquote gleich Null". Wahrscheinlich wird abermals ein Migrant eingestellt, seine Fahrausbildung für Lkw läuft bereits. Die Firma Gafner hilft außerdem mit Sprachkursen nach, bietet flankierende Hilfe für eine schnellstmögliche Integration. Die Arbeitslosenquote in der Region beträgt 3,6 Prozent - das ist Vollbeschäftigung. Markus Oppermann ist bewusst, dass er mit seinen Jobangeboten, mit Gehalt und Arbeitsbedingungen nicht unbedingt begeistern kann: "Aber auch die Arbeit in einer Wäscherei muss gemacht werden."

Was den Gafner-Prokuristen ärgert, ist politische Doppelzüngigkeit: "Die Bundesregierung hat die Menschen eingeladen, es hieß ,Wir schaffen das’, Wirtschaft und Ehrenamtliche wurden aufgefordert, bei der Integration zu helfen." Konsequenterweise müsse man arbeitenden Geflüchteten dann aber auch eine echte Beschäftigungsperspektive geben - auch im Interesse der Firmen, die Zeit und Geld in die neuen Mitarbeiter investiert hätten.

Markus Oppermann, der in seinen 20 Jahren bei Gafner "nie einen Brief an Politiker geschrieben hat", will nun "die Politik schubsen". Es müssten kurzfristige und pragmatische Lösung gefunden werden, die unbefristete Arbeitsverträge für integrierte Flüchtlinge ermögliche, heißt es in einem Appell an regionale Abgeordnete.

Der Landespolitiker Hermino Katzenstein (Grüne) reagierte mit einem Besuch in Waibstadt - und erkannte ebenfalls Handlungsbedarf. Er wünschte sich die Möglichkeit eines "Spurwechsels" vom Asylverfahren ins Einwanderverfahren, bei der die persönliche Situation des Migranten berücksichtigt werde - auch unter dem Aspekt, dass Deutschland angesichts des demografischen Wandels Zuwanderung brauche.

Im Fall Jatta kann freilich nicht auf das seit 25 Jahren diskutierte Einwanderungsgesetz gehofft werden. Katzenstein will sich deshalb ans Landratsamt wenden. Die Behörde habe durchaus Ermessensspielraum bei ihrer Entscheidung über die Duldung.