Von Christian Laier

Waibstadt. "Viele Menschen haben Angst vor meinem Beruf: Wer möchte schon die eigene Sterblichkeit an sich heranlassen?", erzählt Anne Sallanz. Die gelernte Bestattungsfachkraft ist zwar erst 29 Jahre alt, leitet aber seit mehr als drei Jahren ihr eigenes Bestattungsinstitut mit Büros in Waibstadt und Sinsheim. "Das Schönste an meinem Beruf ist die Dankbarkeit der Angehörigen, wenn man eine Familie bei einem sehr traurigen Lebensereignis begleitet hat", sagt die junge Unternehmerin.

Die Hälfte ihrer Arbeitszeit verbringt die Bestatterin am Schreibtisch mit Büroarbeiten und Telefonaten. Betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind hier gefragt. Viel abwechslungsreicher ist der "praktische" Teil eines Arbeitstages: Körperliche Leistungsfähigkeit und handwerkliche Fertigkeiten werden einer Bestattungsfachkraft abverlangt. Rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche ist Anne Sallanz erreichbar. Wenn das Telefon klingelt, ist am anderen Ende oft ein Mensch in einer Ausnahmesituation, der den Tod eines Angehörigen betrauert. "Die Leute sind in dieser Situation oft hilflos und sehr verletzlich", erzählt Sallanz. Einfühlungsvermögen ist im Umgang mit der Familie des Verstorbenen in dieser Situation gefragt.

Wenn ein Mensch stirbt, darf der Bestatter erst tätig werden, nachdem ein Arzt die Todesbescheinigung ausgestellt hat. Vor Ort verschafft er sich zunächst einen Überblick und sichtet die Sterbepapiere. Viel Raum nimmt oft das Gespräch mit den Angehörigen ein. Zu zweit wird der Verstorbene dann mit einer Überführungstrage ins Fahrzeug gebracht. "Man glaubt nicht, wie viel Kraft man braucht, um den Körper eines Toten, der nicht mehr mithelfen kann, zu bewegen", erklärt Sallanz. Nach der Ankunft im Bestattungshaus wird der leblose Körper in die Kühlung gebracht.

Danach bespricht der Bestatter mit den Angehörigen die Details: Gibt es eine Erdbestattung oder eine Urnenbeisetzung? Welcher Sarg soll es sein? Soll der Verstorbene vor der Beerdigung aufgebahrt werden? Welchen Blumenschmuck möchten die Angehörigen? Fragen über Fragen, die der Bestatter mit den Kunden klärt. Wenn alles feststeht, die Behördengänge erledigt sind und die Beerdigung naht, wird der Verstorbene zunächst im Hygieneraum versorgt: Waschen, Anziehen und Pudern stehen dann an. Der Raum muss für die Trauerfeier dekoriert, die Familie betreut und die Kerzen müssen angezündet werden. "Die Kunden haben natürlich immer die Erwartung, dass alles perfekt ist. Dadurch steht man immer unter Druck", erzählt Sallanz.

Oft erhält sie auch Aufträge, für die man emotional besonders belastbar sein muss. Wenn der Kriminaldauerdienst nach einer Straftat oder bei ungeklärten Todesursachen anruft oder ein Unfallopfer von der Autobahn weggebracht werden soll, sieht ein Bestatter Dinge, die er wahrscheinlich lieber nicht sehen möchte. "Das Gehirn blendet ganz schlimme Situationen anschließend zum Glück aus", stellt Sallanz immer wieder fest.

Warum entscheidet man sich für so einen Arbeitsplatz? "Bestatter ist ein ehrenvoller Beruf. Das Vertrauen der Angehörigen geschenkt zu bekommen, bedeutet mir viel", sagt die junge Unternehmerin. "Ich hatte schon mit 14 diesen Berufswunsch. Mit 16 habe ich ein Praktikum in diesem Beruf absolviert und nach der Mittleren Reife mit 17 Jahren die Berufsausbildung begonnen", erinnert sie sich. Den Unterricht in der Berufsschule erlebte Sallanz als "sehr theoretisch geprägt". Umso wichtiger sei ein guter Ausbildungsbetrieb, gilt es doch, im Alltag auch mit gewöhnungsbedürftigen Gerüchen oder weinenden Angehörigen umzugehen. "Ich hatte das Glück, den Beruf in einem alteingesessenen und renommierten Unternehmen zu erlernen", ist die junge Bestatterin dankbar. Heute führt sie ihr Unternehmen zusammen mit ihrem Ehemann, einer Angestellten und mehreren Aushilfen.

Und wie geht der Freundeskreis mit einer Bestatterin um? "Unser Beruf ist für das Umfeld total spannend. Die Neugier ist sehr groß", hat Sallanz festgestellt. "Allerdings ist es für unsere Freunde auch oft frustrierend, mit uns etwas auszumachen, weil immer etwas dazwischen kommt", bedauert sie. "Das Thema Tod und Trauer wurde von der Gesellschaft über viele Jahre weggeschoben." Um die Angst vor der Ungewissheit zu nehmen, leistet Sallanz viel Aufklärungsarbeit, veranstaltet einen "Tag der offenen Tür" oder besucht Seniorentreffs. Viele könnten mit dem Thema besser umgehen, wenn sie wissen, was mit ihrem Körper nach dem Tod passiert.

"Wer sich für den Beruf interessiert, braucht eine gewisse Reife, sollte psychisch stark und emotional belastbar sein, viel Ausdauer und ganz viel Einfühlungsvermögen mitbringen. Dazu sollte man sehr flexibel sein", findet die Bestatterin. Sie empfiehlt, zunächst eine Ausbildung in einem kaufmännischen Beruf abzuschließen und sich danach zum verbandsgeprüften Bestatter weiterzubilden. Bei aller Trauer, der sie in dem Beruf als Bestatterin jeden Tag begegne, sei es besonders wichtig, seine Lebensfreude zu bewahren und den Humor nicht zu verlieren. "Das Leben geht ja weiter", sagt Anne Sallanz.