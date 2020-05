Von Christian Laier

Waibstadt. Der Turnverein, der seine Mitglieder und Interessierte seit der Corona-Pandemie mit immer neuen Aktionen begeistert, lässt nicht locker. Nun haben sich die "Turner" auch zum anstehenden Mutter- und Vatertag wieder etwas überlegt: Was tun, wenn alle Freizeiteinrichtungen geschlossen haben? Raus in die Natur, lautet die Devise. Daher empfiehlt der TV zwei Rundwanderwege. Unter dem Titel "Der schönste Ausblick" und "Naturlehrpfad plus" laden sie die Bevölkerung dazu ein, in zulässigen Kleinstgruppen eine leichte Wanderung zu unternehmen.

Beide Rundwege starten beim Gasthaus "Zum Adler" in der Waibstadter Hauptstraße, bei dem man sich ab sofort bis nach dem Vatertag auch mit kleinen Likören und Bränden der örtlichen Destille Metzger zum Turnverein-Wander-Aktionspreis versorgen kann. Natürlich gibt es dort auch alkoholfreie Getränke zum Mitnehmen. Am Vatertag bietet eine Grillstation am Gasthaus gegenüber der Kirche dann Wurst und Steaks sowie Pulled-Pork-Burger zum Mitnehmen an.

Zunächst steht am Sonntag jedoch die erste Wanderung, die auch für Familien geeignet ist, an. Nach dem Abmarsch verläuft die Route über die Alte Sinsheimer Straße bis zum Spielplatz. Danach geht es weiter den Berg hoch, an Feldern entlang bis zum nächsten Wegkreuz. Dort können die Wanderer dann nach rechts abbiegen, an der Wetterstation vorbeilaufen und den wunderschönen Ausblick über Waibstadt und die Umgebung genießen. "Man kann bis zum Katzenbuckel sehen", weiß Ottmar Lehmann, der als Kulturwart des Turnvereins die beiden Wanderweg-Empfehlungen zusammen mit dem Vorsitzenden Boris Schmitt ausgewählt hat. Die Route verläuft dann leicht bergab bis in die Humboldtstraße. Über den Schulhof am neuen Kindergarten vorbei geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt. "Auf rund vier Kilometern kann man auf diesem Rundweg so viel von Waibstadt und der Umgebung sehen, wie kaum auf einem anderen Weg." Daher heißt diese Tour-Empfehlung auch "Der schönste Ausblick", erläutern die beiden.

Am Vatertag, also am 21. Mai, können die Mitglieder und Freunde des TV einen rund sieben Kilometer langen zweiten Rundweg wandern. Auch hier ist der Startpunkt wieder am Gasthaus "Zum Adler". Am Pfarrhaus vorbei geht es über die Brücke der B 292 in Richtung Mühlbergwald. Dort sollen die Wanderer nicht den direkten rechten Weg zum Mausoleum nehmen, sondern den unteren linken Weg auf den Naturlehrpfad an der Orchideenwiese entlang wählen.

Auf unzähligen Tafeln gibt es allerlei Wissenswertes über heimische Pflanzen und Tiere zu erfahren. Der Naturlehrpfad windet sich nach einiger Zeit nach rechts leicht den Berg hinauf und führt bis zum Mausoleum. Dort lohnt sich der Blick durch die Baumwipfel auf die Felder Richtung Epfenbach.

Nach dem Mausoleum biegt die Route dann scharf links ab auf den Berg. Wenn man nach wenigen Metern aus dem Wald kommt, hat man einen weiten Blick auf Waibstadt. Danach empfehlen Schmitt und Lehmann nicht den direkten Weg zurück zu wählen, der geradeaus möglich wäre. Die Wanderer sollen vielmehr nach links abbiegen und bis auf den Feldhügel hinauflaufen. Oben angekommen, wird nach rechts abgebogen, sodass man einige hundert Meter Wegstrecke mit Blick in die Ferne genießen kann. Der Weg biegt dann nach links ab, bis nach wenigen hundert Metern der Biesig-Grillplatz auftaucht. Dort können die Wanderer auch den Fortschritt der Bauarbeiten am neuen Hochwasserrückhaltebecken betrachten, bevor der Weg direkt in den Ort hinein, an der Stadthalle vorbei, in die Stadtmitte führt.

"Wandern, Bewegung, Musik und eine starke Gemeinschaft – das macht den Turnverein aus", sagt Schmitt. "Auch in der Zeit einschränkender Maßnahmen, können wir Vereinsarbeit machen. Wir treffen uns regelmäßig zu Online-Sitzungen, stimmen uns eng ab und gehen immer wieder neue Wege – eben auch bei Angeboten und Veranstaltungen."

Info: Die zwei Karten mit zusätzlichen Informationen (siehe Downloads rechts) sind so konzipiert, dass sie in spezielle Wander-Apps importiert werden können.