Dieser rätselhafte Stein wurde in Daisbach gefunden. Foto: Winfried Glasbrenner

Waibstadt-Daisbach. (wig) Über die Herkunft und Bedeutung eines eigenartigen Steines rätseln die Daisbacher Heimatfreunde. Der Stein wurde hinter der im Jahr 1795 errichteten und inzwischen abgebrochenen Scheune im "Rosenhof", also hinter dem ehemaligen Gasthaus "Sonne", gefunden. Dort lag er auf dem Boden. Merkwürdig ist die Form des aus gelbem Sandstein behauenen Fundstücks. Er hat die Form eines dreizackigen Sterns mit drei seitlichen Armen in unterschiedlichen Längen zwischen 31 und 38 Zentimeter. Die Arme laufen nicht spitz zu, sondern sind an den Enden abgerundet. Im Zentrum des Sternensteins ist eine Rosette ausgebildet.

Vielleicht hat ein Steinmetz oder ein geschichtskundige Leser einen solchen Stein schon einmal gesehen oder weiß, welche Bedeutung er einst gehabt haben könnte. Die Heimatfreunde würden sich über Rückmeldungen an die Redaktion freuen.