Am 5. März soll mit der Sanierung von Grundschule und Mehrzweckhalle in Daisbach begonnen werden. Foto: Adam Jäger

Waibstadt-Daisbach. (aj) Nachdem die Mauer-, Beton- und Stahlbetonarbeiten vergeben sind, kann nun mit der Sanierung der Grundschule und der Erweiterung und Sanierung der Mehrzweckhalle in Daisbach begonnen werden. Der Gemeinderat hatte bereits in seiner Sitzung im Januar zahlreiche Gewerke vergeben; die Vergabe der Rohbauarbeiten scheiterte jedoch daran, dass kein Angebot für diese Arbeiten abgegeben wurde. Daraufhin wurden die Rohbauarbeiten beschränkt ausgeschrieben. Elf Firmen habe man kontaktiert und um die Abgabe eines Angebotes gebeten. Sechs Firmen hätten nun ein Angebot abgegeben, so Bürgermeister Joachim Locher bei der letzten Gemeinderatssitzung. Locher selbst habe bereits die Rohbauarbeiten an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Bauer GmbH aus Sinsheim, vergeben und den Auftrag zum Angebotspreis von 285.806 Euro erteilt. Der Gemeinderat hatte den Bürgermeister am 23. Januar dazu bevollmächtigt, den Auftrag zu erteilen, sofern das Angebot im Rahmen der Kostenschätzung liege.

Die Kostenschätzung für die Mauer-, Beton- uns Stahlbetonarbeiten lag bei 276.052 Euro. Weiterer Grund der Auftragserteilung im Vorgriff der Gemeinderatssitzung sei auch gewesen, dass man frühzeitig mit den Arbeiten beginnen und der Bauzeitenplan eingehalten werden könne. "Wir sind froh, dass die Firma Bauer mit den Rohbauarbeiten rechtzeitig beginnen kann. Baubeginn ist am 5. März", sagte das Stadtoberhaupt. Auch Bauamtsleiter Bernd Kiermeier hält den Startschuss für die Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle und für die Sanierung der Grundschule zeitlich nicht für gefährdet.

"Es ist sehr erfreulich, dass jetzt alles geklappt hat und schnell der Baubeginn erfolgen kann", betonte Ortsvorsteher und Stadtrat Winfried Glasbrenner. Er dankte Bauamtsleiter Kiermeier für seinen Einsatz, lobte auch die Architekten, allen voran das Architekturbüro Uwe Frei, die mit ihren Kostenschätzungen und Auftragssummen ins Schwarze getroffen hätten: "Wir sind auf einem guten Weg." Glasbrenner sprach die Hoffnung aus, dass die Arbeiten zügig vorangehen und keine Unwägbarkeiten eintreten mögen. Auch die Bevölkerung sei froh, dass es nun endlich los gehe. Der Gemeinderat erteilte der Firma Bauer GmbH aus Sinsheim offiziell den Auftrag