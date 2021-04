Dort, wo aktuell noch eine Bauruine steht, soll in Daisbach ein modernes Wohnquartier für bis zu 250 Neubürger durch einen privaten Investor entstehen. Archivfoto: Christian Laier

Von Christian Laier

Waibstadt-Daisbach.Es müsse im Rahmen eines nachhaltigen Flächenmanagements in die Höhe statt in die Breite gebaut und Flächen zum Wohle des Naturschutzes eingespart werden. An diese Forderung aus dem Landtagswahlprogramm des Wahlsiegers "Bündnis 90/Die Grünen" fühlte sich der neutrale Zuhörer im Rahmen der Beratung zum Bauprojekt "Waldquartier Daisbach" im Waibstadter Gemeinderat erinnert.

Kurz nach der Landtagswahl fielen im Kommunalparlament bei der Beratung des Vorhabens, auf relativ kleiner Fläche durch eine ökologische Bebauung mit mehreren Stockwerken möglichst viel Wohnraum zu schaffen, so manche Argumente, die nur wenige Wochen zuvor abstrakt auf Landesebene diskutiert wurden. Allerdings mit dem Unterschied, dass die Stadträte ihre eigene Meinung in die Diskussion einbrachten und eine mögliche Parteizugehörigkeit keine Rolle spielte.

"Mir ist diese große und wuchtige Bebauung zu massiv", sagte Stadträtin Martina Sigmann. "Eine Reduzierung der Bebauung wird nötig sein, um zu einem späteren Zeitpunkt zustimmen zu können", fand Stadtrat Mirco Büchler. "Es wird mit einer ökologischen Bauweise Wohnraum geschaffen, der benötigt wird", fand hingegen Stadtrat Hans-Adam Wellenreuther. Und Jörg Küllmar betonte: "Mir gefällt die Perspektive, dank des Projektes einen Zuwachs an Bevölkerung zu haben."

Was der Investor "ehret+klein" plant, präsentierte Bürgermeister Joachim Locher. Das Anwesen am nördlichen Ortseingang beherbergt ehemals herrschaftliche Gebäude, die mittlerweile zu Bauruinen geworden sind (wir haben mehrfach berichtet). Auf dem Grundstück soll nun Wohnraum als "naturnahes und regeneratives Quartier für Jung und Alt" entstehen. Eine klassische Wohnsiedlung mit Holzelementen, mitten im Grünen, mit kleingliedrigen Plätzen, die zu Begegnungen in der Nachbarschaft einladen, schwebt den Planern vor.

Ziel ist dabei die Schaffung eines Angebots von Wohnraum, den es in dieser Form aktuell in Daisbach und Umgebung kaum gibt: junge Familien, die sich nicht direkt ein eigenes Haus leisten können, Alleinerziehende oder ältere Mitbürger, denen ihr eigenes großes Haus mit Garten zu viel wird. Die Planungen sehen vor, im Quartier einen "Vereinspavillon" zu bauen, der Treffpunkt für die gesamte Ortsgemeinschaft werden soll. Außerdem soll unter jedem Wohngebäude eine Tiefgarage entstehen.

Das ökologische Bauen beruht auf einem konstruktiven Holzbau mit Fassaden- und Dachbegrünung. Die Energieversorgung soll durch Biogas und eigene Fotovoltaikanlagen erfolgen. Zudem hat der Investor in Aussicht gestellt, den evangelischen Kindergarten Daisbach auf seine Kosten auszubauen. Zur Nahversorgung soll ein kleiner Handelsbetrieb für die Bevölkerung und die rund 250 neuen Bewohner der bis zu 120 Wohneinheiten entstehen.

Locher wies in der Diskussion darauf hin, dass Probleme hinsichtlich einer Realisierung des Projekts aktuell vor allem im Bauplanungsrecht zu sehen sind, denn das Grundstück ist im Flächennutzungsplan noch nicht als "Siedlungsfläche Wohnen" ausgewiesen. Deshalb müsste dieser geändert und ein neuer vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden. Unklar sei derzeit, ob das Vorhaben bedeuten würde, dass in Waibstadt künftig kein Neubaugebiet mehr ausgewiesen werden könnte. Dies müsste zunächst geklärt werden. "Kommunale Planungen dürfen durch private Planungen in keiner Weise beeinträchtigt werden", sagte Locher. "Waibstadt darf durch das Gewinnstreben eines privaten Investors bei der Entwicklung künftiger Baugebiete keine Nachteile erhalten", betonte Stadtrat Kurt Lenz.

Bei zwei Enthaltungen beschloss der Gemeinderat, dass er den Planungsentwurf grundsätzlich positiv bewertet und sich eine Entwicklung des Areals vorstellen kann. Der Planung kann jedoch erst zugestimmt werden, wenn bestehende und künftige kommunale Planungen der Stadt zur Wohngebietsentwicklung im Flächennutzungsplan durch den Bebauungsplan "Waldquartier Daisbach" nicht beeinträchtigt werden und der derzeitige Umfang des Bauvorhabens reduziert wird.