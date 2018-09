Waibstadt-Daisbach. (wig) Die Rückkehr der Grundschüler in ihre angestammten Klassenräume in Daisbach wird sich nochmals verzögern. Voraussichtlich erst nach den Weihnachtsferien sollen die wegen des Umbaus nach Waibstadt ausquartierten Kinder wieder im Stadtteil unterrichtet werden. So lautet die aktuelle Prognose von Kommunalverwaltung, Architekten und Baufirmen.

Seit den Osterferien werden die Daisbacher Schüler mit dem Bus nach Waibstadt transportiert und dort in der Brunnenschule unterrichtet. Grund ist die iumfassende und rund zwei Millionen Euro teuere Generalsanierung des Schulgebäudes inklusive Mehrzweckhalle. Ursprünglich war geplant, den Umzug nach den Sommer-, später dann nach den Herbstferien bewerkstelligen zu können.

Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner teilte in der jüngsten Ortschaftsratssitzung mit, dass die Schule erst nach den Weihnachtsferien wieder genutzt werden könne. "Dann werden die Schulräume bezugsfertig hergestellt sein", erklärte er.

Schulleitung und Lehrer wurden bereits im Rahmen eines Baustellentermins darüber informiert. Man gehe davon aus, dass in den zweiwöchigen Weihnachtsferien für Lehrer und Bauhof ausreichend Zeit sein werde, um den Umzug über die Bühne zu bringen.

Bauamtsleiter Bernd Kiermeier ergänzte, es sei wichtig, mit dem Schulbeginn zu warten, bis auch die Außenanlagen vor der Schule weitgehend fertig gestellt seien, damit möglichst wenig Baulärm den Unterricht beeinträchtige. Nach Möglichkeit sollte dann auch schon der Schulhof genutzt werden können.

Nach der Bauzeitenplanung soll auch die Mehrzweckhalle bis Ende Januar fertig gestellt sein. Bürgermeister Joachim Locher sagte, dass der Zeitplan im Moment eingehalten werde und "es sehr gut aussieht".

Ob aber tatsächlich der Kleintierzuchtverein wie gewünscht Anfang April sein 50-jähriges Bestehen mit einer öffentlichen Veranstaltung in der Halle feiern kann, könne im Moment nicht garantiert werden, hieß es. Zu diesem Ereignis sollte die Großbaumaßnahme komplett abgeschlossen und auch die Küche sowie Außenanlagen inklusive Zufahrt komplett fertig gestellt sein, meinte Kiermeier.

Dem stellvertretenden Vereinsvorstand Gerald Stemper konnte also keine verbindliche Zusage gegeben werden. Ortschaftsrat Marcus Moser legte in diesem Zusammenhang Wert darauf, dass die Halle zuerst im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung eingeweiht werden sollte, bevor die ersten Vereinsfeste darin gefeiert werden.

Dass ein Bürger in öffentlicher Sitzung des Ortschaftsrats ein Lob ausspricht, kommt nicht allzu oft vor. In der jüngsten Sitzung wurde von Seiten eines Zuhörers positiv hervor gehoben, dass sich in Daisbach momentan sehr viel tue und viel investiert werde. Bürgermeister, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte hörten es gerne.