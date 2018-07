Waibstadt-Daisbach. (wig) "Es hat sich Wesentliches getan, das Ortsbild hat sich deutlich verbessert", resümierte Roland Hecker von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH in seinem Zwischenbericht über den Stand der Sanierungsmaßnahme "Ortsmitte Daisbach".

Der Sanierungsberater informierte die Ortschaftsräte in öffentlicher Sitzung über den aktuellen Sachstand und brachte auch gleich eine erfreuliche Nachricht mit: Der genehmigte Förderrahmen von einer Million Euro wurde laut aktuellem Bewilligungsbescheid auf 1,5 Millionen aufgestockt.

Rund 800.000 Euro wurden bisher im Rahmen der seit 2012 laufenden städtebaulichen Erneuerung beansprucht, rechnet man die laufende Sanierung der Mehrzweckhalle mit ein. Rund 100.000 Euro flossen an private Grundstückseigentümer für Abbruch- und Modernisierungsprojekte. Damit verbleibt für das bis 30. April 2021 laufende Programm noch ein verfügbarer Restrahmen mit deutlichem Spielraum für öffentliche oder private Projekte. Hecker stellte auch gleich eine Liste mit Vorschlägen in den Raum, wie die Sanierung des Rathauses, Neugestaltung eines Abschnitts der Kirchstraße sowie private Baumaßnahmen. Bewegungen auf dem Grundstücksmarkt seien festzustellen, und Anfragen gebe es aus dem Bereich Daisbachtalstraße. Das Ziel müsse sein, die Fördermittel in Daisbach zu behalten.

Die Umsetzung vieler privater Maßnahmen hob Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner hervor, während Mirco Büchler den bisherigen Erfolg lobte und feststellte, Kritiker hätten nicht Recht behalten. Clemens Stacke verwies auf die Gebietsabgrenzung mit Beschränkung auf den alten Ortskern, die sich als richtig herausgestellt habe. Bauamtsleiter Bernd Kiermeier erwähnte, dass auch eine Erweiterung thematisiert wurde. Auf einen entsprechenden öffentlichen Aufruf im vergangenen Jahr gab es jedoch nur wenige Rückmeldungen. Bürgermeister Joachim Locher erinnerte an die Mitfinanzierung durch die Stadt Waibstadt. Die Realisierung weiterer öffentlicher Projekte bis zum Ablauf des Sanierungsprogramms seien auch im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Haushalts zu betrachten.