Von Christiane Barth

Waibstadt. Ist das Konzept des städtischen Kindergartens zu offen? So jedenfalls argumentierten Eltern vor dem Gemeinderatsgremium und behaupteten, es hapere dort an der Aufsichtspflicht. Bürgermeister und Bürgervertreter hielten dagegen mit "bestens ausgebildeten Fachkräften", einem Konzept, das einst ausdrücklich gewünscht gewesen sei und wechselnden Trends. Eine Einigung kam nicht zustande, doch die Diskussion um Erziehungsmethoden, um die Wahrung der Aufsichtspflicht sowie um das städtische Angebot an Kindertagesstätten soll am runden Tisch mit Stadtverwaltung, Erziehern sowie den Eltern fortgesetzt werden.

Ob die Stadt plane, das Konzept des katholischen Kindergartens, dessen Neubau im vergangenen Jahr eingeweiht wurde, und dessen Kapazitäten zu erweitern, wollte eine Mutter in der Bürgerfragerunde wissen. Für vier Gruppen gebaut und ausgelegt, könnten dort keine weiteren Kinder aufgenommen werden, entgegnete der Bürgermeister. Zudem sei eine fünfte Gruppe auch wegen Personalmangels nicht möglich. Kurzfristig auf die erhöhte Anzahl der Kinder - bedingt durch Zuzüge und Mehranmeldungen - zu reagieren, könne man daher nur im städtischen Kindergarten. Den Einwand der Mutter ("haben Sie sich mal den Städtischen angeschaut?") schmetterte Locher vehement ab. Nun entstand eine heftige Diskussion. "Wir haben dort seit 20 Jahren ein offenes Konzept, das damals wie heute vom Kommunalverband für Jugend und Soziales als das modernste überhaupt tituliert wird", so Locher. Empfohlen habe der Verband überdies, mehrere Angebote zu machen, also auch mit einer Einrichtung in konservativem Stil, so wie ihn der katholische Kindergarten biete.

Die Mutter fragte nun nach Alternativen, wenn die eine Einrichtung voll, die andere aber im Erziehungsstil nicht mit den eigenen Vorstellungen harmoniere. Eine weitere Mutter beklagte ebenfalls, jetzt auf die Oma ausweichen zu müssen, um weiterhin arbeiten gehen zu können.

Bei einem derzeitigen Jahreszuschuss von 750.000 Euro zum Betrieb der drei Kindergärten (inklusive des evangelischen in Daisbach) könnten nicht noch für jede Einrichtung Puffer eingebaut werden, um alle Vorlieben zu bedienen, gab Locher zu bedenken. Zudem sei die gleiche Diskussion bereits vor drei Jahren geführt worden - mit umgekehrten Vorzeichen. Damals sei der städtische Kindergarten bevorzugt worden. Locher sprach von "Polemik" und "Stimmungsmache" und davon, dass sich der Trend alle paar Jahre ändere.

Eine Mutter beklagte das offene Konzept: Kinder spielten alleine draußen, alleine im Turnraum. Sie berichtete von einem gebrochenen Arm, von einem Kind, das eine Schere in den Hals bekommen habe. "Ich bin mir nicht sicher, ob ich mein Kind dahin schicken möchte", sagte sie. Auch in der Schule habe der Lehrer seine Aufsichtspflicht zu wahren, gleiches wünsche sie sich im Kindergarten - "und zwar überall dort, wo das Kind ist". Der Bürgermeister nahm die Erzieherinnen in Schutz: "Sie sind perfekt ausgebildet." Die Aufsichtspflicht werde selbstverständlich eingehalten. "Warum passieren dann so viele Dinge?" fragte die Mutter. "Es gibt nicht mehr Beulen und Schrammen als in allen anderen Kindergärten", entgegnete Locher. Beim vom Montessori-Kindgarten abgeleiteten Konzept werde den Kindern der bewusst gewollte größere Freiraum gewährt. Freilich könne man sich dennoch über Erziehungsmethoden streiten. Stadträtin Ingrid Rautnig betonte: "Dieser Kindergarten geht nahtlos in die Schule über, die ähnlich konstruiert ist, so dass sich die Kinder dort perfekt zurechtfinden." "Dieser Sache" nun stehe sie daher mit großem Unverständnis gegenüber.