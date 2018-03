Waibstadt. (aj) Verdreckt worden ist ein sehr beliebter und frequentierter Rad- und Wanderweg durch Baumfäll-, Schnittholz- und Grünschnittarbeiten; der sogenannte Römerweg. Dies teilte Stadtrat Robert Lehnert im Gemeinderat mit. Er bat die Verwaltung, dafür zu sorgen, dass der Weg durch die Verursacher wieder gereinigt wird.

Weitere Wege waren Thema im Rat: "Wir sind mit viel Nachdruck am Ball", war die Antwort von Bauamtsleiter Bernd Kiermeier auf die Frage einer Zuhörerin, die sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung nach dem Stand der Errichtung eines Fußgängerüberweges in der Neidensteiner Straße (Landesstraße 549) im Bereich des Fußweges und der Gärtnerei Heilig erkundigte.

Vorarbeiten für den Zebrastreifen seien bereits durch das Straßenverkehrsamt des Landratsamtes geleistet. Was noch fehle, sei die Beleuchtung. "Wir versuchen ständig, beim Straßenverkehrsamt den Bau zu forcieren. Für uns ist es auch unbefriedigend, dass sich die Errichtung des Zebrastreifen so lange hinzieht", bemerkte Bürgermeister Joachim Locher. Das Straßenverkehrsamt habe gegenüber der Verwaltung zugesichert, dass - wenn die Straßenlampen da seien - diese sofort montiert und dann auch zunächst provisorische Markierungen auf die Fahrbahn aufgebracht werden. Die endgültigen Markierungen könne man erst bei wärmeren Temperaturen aufbringen.

Bei der Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 23. Januar gefassten Beschlüsse war zu entnehmen, dass der Gemeinderat sich mit Personalangelegenheiten beschäftigt und dem Antrag zur Ernennung von Klaus Kreth zum Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Waibstadt zugestimmt hat.

Weiter informierte Bürgermeister Locher, dass am 27. April eine Waldbegehung des Gemeinderates und des Ortschaftsrates, zu der auch die Bevölkerung eingeladen ist, stattfindet. Am 8. März sollen außerdem für etwa zwei bis drei Tage Umbaumaßnahmen am Funkturm Mühlberg vorgenommen werden. Vermutlich werden hier neue Techniken installiert, so das Stadtoberhaupt.