Waibstadt. (aj) Die Waibstadter Initiative für Flüchtlinge sucht Paten, etwa für die 23-jährige Sarah aus Palästina, die alleine in der Gemeinschaftsunterkunft in Waibstadt lebt. Sie interessiere sich für Mode und Reisen, wie es heißt, und möchte Medizin studieren. Schon ab einer Stunde Aufwand pro Woche könnten Bürger Flüchtlingen wirksam bei der Integration helfen, so die Initiative. Viele Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte in Waibstadt und Bernau seien schon längere Zeit in Deutschland, kämen bei Behördengängen und Arztbesuchen selbst zurecht. Bei den Patenschaften, um die die Initiative werbe, gehe es vielmehr um gemeinsam verbrachte Zeit.

Die Patenschaften würden vom Verein vermittelt und solange begleitet, wie dies nötig erscheine. Außer der 23-jährigen Sarah suchten noch weitere Geflüchtete einen Paten. In den Gemeinschaftsunterkünften in Waibstadt und Bernau gibt es sowohl Familien wie auch Einzelpersonen, die sich Kontakt zu einheimischen Ansprechpartnern wünschten, heißt es bei der Initiative.

Der Verein bietet regelmäßige Patenschaftstreffen zum Erfahrungsaustausch an. Wer Interesse hat, kann sich bei Anjoulih Pawelka per E-Mail unter: apawelka@aol.com oder telefonisch unter 0152/02073842 melden.